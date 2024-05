Dieser "Kampf der Realitystars"-Kandidat muss heute gehen!

Auch in Folge acht von Kampf der Realitystars muss ein Kandidat das Feld räumen. Dieses Mal läuft die Nominierung jedoch ein bisschen anders ab als gewohnt. Der Gewinner des Spiels darf heimlich vier Personen bestimmen, die in der Stunde der Wahrheit auf der Abschussliste stehen: Der glückliche Sieger und somit vorerst gesafet ist Aleksandar Petrovic (33). Er entscheidet sich für Isi Glück, Christoph Oberheide, Kevin Schäfer und Cecilia Asoro – von wem sie ausgewählt wurden, wissen die vier jedoch nicht. Damit nicht genug, denn es folgt noch eine weitere Überraschung: Der Starblitz überbringt die frohe Botschaft, dass ein weiteres Safety-Spiel bevorsteht. Dabei haben die vier Nominierten noch mal die Chance, sich zu sichern und ihren Platz auf der Abschussliste an einen anderen Kandidaten weiterzugeben. Am Ende gewinnt Christoph das Spiel und gibt sein rotes Nominierungsbändchen an Aleks weiter, woraufhin dieser schon einmal seinen Koffer packt.

Die Kandidaten verdächtigen Aleks – zurecht – die Entscheidung über die Abschussliste gefällt zu haben. Auch er selbst hat schon damit gerechnet: "Das sieht ja jeder Blinde mit dem Krückstock, dass ich heute rausfliege. Ich bin der Stärkste, ich habe die meisten Spiele gewonnen und die Leute haben den Verdacht, dass ich der Nominator bin." Und es kommt, wie er es schon vorhergesehen hat: Aleks kassiert bei der Stunde der Wahrheit die meisten Stimmen und muss die Sala am Ende der Folge verlassen. "Ich habe vier Spiele gewonnen, mich viermal gesafet, zweimal wurde ich Zweiter. Deswegen sehe ich es als Kompliment, dass ich so viele Münzen bekommen habe, weil ich einfach ein starker Konkurrent bin. Das ist Fakt", sind seine Abschiedsworte, die er an die verbliebenen Kandidaten richtet.

Aleks war bereits bei dem ein oder anderen Reality-TV-Format dabei. Vor allem durch seine Teilnahme an Temptation Island V.I.P. kennen ihn viele Reality-TV-Fans. Durch seine Beziehung mit der Verführerin Vanessa Nwattu polarisiert der 33-Jährige und sorgt immer wieder für reichlich Gesprächsstoff. Nach seinem Rausschmiss macht er sich Sorgen darum, welches Bild die anderen Kandidaten sowie die Zuschauer von ihm im Kopf behalten. Sein Ziel bei "Kampf der Realitystars" war es, eine andere Seite von sich zu zeigen.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die "Kampf der Realitystars"-Kandidaten beim Safety-Spiel

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Aleksandar Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Aleks die Sala verlassen muss? Ich finde die Entscheidung super! Na ja, ich finde, jemand anders hätte den Rauswurf mehr verdient gehabt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de