Hingucker: So sexy schlendert Irina Shayk durch New York!

Als Model stellt Irina Shayk (38) immer wieder ihr Gespür für Mode unter Beweis. So wie jetzt auch: Auf neuen Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, zieht die Beauty mit ihrem auffälligen Outfit einmal mehr alle Blicke auf sich. Bei einem Spaziergang durch New York City präsentiert sich die gebürtige Russin in einem lässigen Jeanshemd und einer knappen Wildleder-Shorts in Marineblau – durch die ihre langen Beine besonders gut zur Geltung kommen. Mit ihren fransigen Overknees-Cowboystiefeln sorgt Irina hierbei für einen besonderen Hingucker.

Ihre langen brünetten Haare trug die 38-Jährige bei ihrem Ausflug offen. Zudem entschied sie sich für große Creolen in Silber, die die stylishen Nieten an den Cowboystiefeln farblich wieder aufgriffen. Die große schwarze Sonnenbrille im Y2K-Style ließ ihren aufreizenden Look lässig wirken. Ihr kleiner Hund war ebenfalls mit von der Partie – Irina trug den süßen Vierbeiner beim Schlendern durch den Big Apple auf dem Arm.

Irina Shayk ist aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken: Sie ist vor allem als Model für Unterwäsche und Badebekleidung ziemlich gefragt. Neben ihrer Karriere zog die Beauty in der Vergangenheit auch immer wieder mit ihrem Liebesleben die Aufmerksamkeit auf sich. Von 2010 bis 2015 führte sie eine Beziehung mit dem portugiesischen Fußballspieler Cristiano Ronaldo (39). Nach der Trennung kam die Laufstegschönheit mit dem Schauspieler Bradley Cooper (49) zusammen, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Zuletzt wurde ihr eine Liaison mit dem NFL-Star Tom Brady (46) nachgesagt – offiziell bestätigt wurden die Gerüchte jedoch nie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Irina Shayk, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Irina Shayk, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Irinas Outfit? Wow – sie sieht einfach umwerfend aus! Na ja, mich holt der Look jetzt nicht ab... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de