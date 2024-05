Justin Bieber teilt stolz süße Bilder mit schwangerer Hailey

Hailey (27) und Justin Bieber (30) sind voll im Babybauch-Fieber! Nun teilt der werdende Vater das erste Mal seit der Schwangerschaftsverkündung eine Reihe von Bildern auf Instagram, auf denen er und seine Ehefrau stolz posieren. Haileys wachsende Babykugel steht dabei im Fokus der Aufnahmen. Das Model teilt Justins Post in ihrer Story und schreibt: "Mom n Dad fr". Übersetzt bedeutet das so viel wie "wirklich Mama und Papa". Auf dem ersten Foto küsst sich das Paar innig – es scheint, als könnten die beiden ihr Glück noch gar nicht so richtig fassen!

Hailey und Justin bleiben auch bei diesem kleinen Babybauch-Shooting ihrem Geschmack treu. Beide tragen gewohnt lässige Outfits im gleichen Stil – die 27-Jährige hat dabei ihren Blazer und ihre Bluse stets um den Bauch herum aufgeknöpft. Auf Bilder wie diese haben wohl viele Fans sehnsüchtig gewartet – und werden damit jetzt auch reichlich versorgt! Kurz nach dem ersten Post legt der 30-Jährige noch mal nach und teilt noch mehr Schnappschüsse mit seiner schwangeren Liebsten. Die Reaktionen unter den Aufnahmen könnten positiver kaum sein: "Ich liebe euch beide und kann das Bieber-Baby kaum erwarten", schrieb eine Followerin. Andere Kommentare wie: "So schön zu sehen, dass es euch gut geht" und "Mama und Papa des Jahres" zeigen deutlich die Freude der Bieber-Fans.

Das Ehepaar scheint lange damit gewartet zu haben, die schöne Botschaft öffentlich zu machen. Erst vor circa zwei Wochen verkündeten die Unternehmerin und der Sänger, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, soll es für Hailey besonders schwer gewesen sein, ihre Schwangerschaft so lange geheim zu halten: "Jetzt, wo es raus ist, fühlt sie sich wie auf Wolke sieben. Hailey kann das nächste Kapitel kaum erwarten und sie weiß, dass Justin ein toller Vater sein wird".

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey Bieber, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Justin auch weiterhin so viele private Einblicke von der Schwangerschaft teilen wird? Ja, ich glaube schon! Man merkt schließlich, wie stolz er ist. Nein, ich glaube, das war nur eine Ausnahme. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de