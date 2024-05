Reese Witherspoon feiert den Schulabschluss ihrer Nichte!

Reese Witherspoon (48) könnte nicht stolzer sein. Ihre Nichte Abby James Witherspoon feiert ihren Abschluss von der Highschool. Ihre Tante hält den großen Tag mit einigen Schnappschüssen auf Instagram fest. Beide Beautys posieren in hübschen Kleidern – Abby hält stolz ihr Zeugnis in den Händen. "Glückwunsch für all die harte Arbeit, die langen Stunden des Lernens, die endlosen Stunden an Tests und Aufsätzen zu schreiben. Und zusätzliche Glückwünsche dafür, dass du ein fröhliches, gutherziges, energisches und lustiges Mädchen bist, auf das wir alle so stolz sind. Ich bin so eine stolze Tante", schreibt die Schauspielerin glücklich unter ihrem Beitrag.

Fans in den Kommentaren fällt vor allem eines auf: die Ähnlichkeit der beiden Frauen. "Sie sieht aus wie du" und "Starke Familiengene" lauten nur zwei der Kommentare unter den Fotos. Ein weiterer Internetuser ergänzt: "[Abby] sieht aus wie deine jüngere Schwester." Mit der blonden Haarpracht und dem sympathischen Grinsen sehen sich die zwei wirklich zum Verwechseln ähnlich. Nicht nur das: Beide drehen auch noch gerne Filme!

Abby ist die Tochter von Reeses Bruder John Witherspoon. Sie begleitete ihre berühmte Tante bereits in jungen Jahren auf den roten Teppich – für den Film "Miss Bodyguard – In High Heels auf der Flucht" standen die beiden im Jahr 2015 sogar gemeinsam vor der Kamera. In einem Gespräch mit Parade verriet Abby, welchen Tipp ihr Reese für die eigene Karriere gab: "Sei superfreundlich zu allen und sei professionell. Sei dir bewusst, dass deine Arbeit wichtig ist, was auch immer es ist, und sei immer vorbereitet." Für Abby geht es für das Studium nach Los Angeles. Sie hoffe nebenbei auch hier ihrer Leidenschaft, dem Schauspiel, nachzugehen und damit in die Fußstapfen ihrer Tante zu treten.

Getty Images Reese Witherspoon im Oktober 2023

Getty Images Abby James Witherspoon und Reese Witherspoon im Jahr 2015

