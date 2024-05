Schmerzen: Schwangere Francesca Farago besorgt um Babys!

Francesca Farago (30) und ihr Partner Jesse Sullivan (34) sind aktuell in freudiger Erwartung ihres Zwillingsnachwuchses. Zuletzt war die Schwangerschaft jedoch etwas "chaotisch", wie die Finger weg!-Berühmtheit in einem Clip auf TikTok berichtet. Bei einer Ultraschalluntersuchung in der zehnten Woche sei alles "großartig" gewesen – doch noch am gleichen Abend, nachdem sie sich wie gewöhnlich Hormone gespritzt hatte, habe die Beauty plötzlich starke Schmerzen verspürt. "Ich hatte einfach nur extreme Schmerzen. Ich dachte, ich hätte einen Nierenstein. Ich dachte, ich hätte eine Blinddarmentzündung. Ich wusste es wirklich nicht", erklärt sie.

Das Paar sei umgehend ins Krankenhaus geeilt. "Wir waren ungefähr sechs Stunden lang im Krankenhaus", erzählt das Reality-TV-Sternchen weiter und fügt hinzu: "Am Ende sind wir gegangen, weil sie so gemein zu uns waren." Was vorgefallen ist, verrät sie allerdings nicht. Sicherheitshalber seien Francesca und Jesse am nächsten Tag in die Fruchtbarkeitsklinik gefahren. Es stellte sich heraus: Trotz ihrer starken Schmerzen gehe es den Zwillingen gut. "Ich war so gestresst wegen der Babys. Ich weiß nicht, warum. Ich habe einfach so viel Angst, dass ständig etwas schiefgeht, obwohl es ihnen gut geht", teilt sie ihre Sorgen mit der Öffentlichkeit.

Weil Jesse auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen kann, versuchten die Turteltauben ihr Glück mit einer künstlichen Befruchtung. Dass ihr Versuch geglückt ist, teilte die Influencerin ihren Followern Anfang April mit einem rührenden Beitrag auf Instagram mit. Zu einem Bild, auf dem verschiedene Polaroids und ein positiver Schwangerschaftstest zu sehen sind, schrieb sie überglücklich: "Wir wollten diesen besonderen Tag nutzen, um diesen Meilenstein mit euch zu feiern. [...] Ich bin noch ziemlich am Anfang der Schwangerschaft, also da kommt noch ganz viel. [...] Ah, ich bin schwanger!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesse Sullivan und Francesca Farago, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / francescafarago Realitysternchen Francesca Farago und ihr Partner Jesse Sullivan

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Francesca im Netz so offen über ihre Schwangerschaft redet? Ich finde das nicht schön. Damit macht sie anderen Frauen vielleicht Angst. Ich finde es gut, dass sie ihre Sorgen offen und ehrlich teilt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de