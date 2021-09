Herzogin Meghan (40) lässt sich prominent einkleiden! Erst Mitte September sorgten die ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann Prinz Harry (37) für große Schlagzeilen: Gemeinsam zierten die zwei das Cover eines Magazins, in dem die 100 einflussreichsten Menschen des Jahres gekürt wurden. Die zweifache Mutter zeigte sich in der Zeitschrift in eleganten Looks – und trug unter anderem Designs der Olsen-Zwillinge!

Wie Daily Mail berichtet, handelt es sich bei dem tiefgrünen Outfit der 40-Jährigen um eine Kreation des Labels The Row – gegründet und geführt von Mary-Kate (35) und Ashley Olsen (35). Die Kombi aus Rollkragenpullover und Bundfaltenhose war zudem nicht gerade günstig: Knapp 1620 Euro kostet alleine die Hose, das Oberteil ist im Netz für gut 1270 Euro zu haben.

Doch luxuriöses Outfit hin oder her – bei den Fans kam das Fotoshooting des Paares nicht gut an. Besonders das Cover und Harrys devote Körperhaltung sorgten eher für Spott: "Wie immer steht Meghan ganz vorne, der Handtaschenträger kennt ja seinen Platz", hieß es unter anderem im Netz.

Getty Images Ashley Olsen und Mary-Kate Olsen, Schauspielerinnen

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Pari Dukovic for TIME Prinz Harry und Herzogin Meghan auf dem Cover des Time-Magazins

