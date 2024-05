Calvin Kleinen bringt zur Fußball-EM einen neuen Song raus!

Calvin Kleinen (32) leistet seinen Beitrag zur diesjährigen Fußball-EM! Der Realitystar hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Anlässlich des großen Sportevents gibt es neue Musik. Einen ersten Eindruck bekommen Fans in einem Clip auf Instagram. Im passenden Trikot präsentiert die Temptation Island-Bekanntheit erste Textzeilen: "Was für krasse Tage. Ey, jetzt kommt das Finale. Wir nehmen dieses Land mal so richtig auseinander." Ohrwurmpotenzial hat der neue Hit in jedem Fall. Wann genau der ganze Song veröffentlicht wird, verrät Calvin noch nicht.

Eines ist jetzt schon klar: Fans feiern den Song! "Das wird der Ohrwurm des Jahres. Mega Track, die EM kann kommen", freut sich ein User. "Da hast du mal ja einen richtigen Ohrwurm rausgehauen", schließt sich ein weiterer an. Auch ein Kampf der Realitystars-Kollege gratuliert mit lieben Worten: "Geiler EM-Track, Bro", heißt es von Aleksandar Petrovic (33). Damit hat Calvin bereits eine kleine Fangemeinschaft für seinen Hit gefunden.

Der Realitystar schaffte es im Jahr 2020 erstmals auf die Bildfläche, als er an "Temptation Island" teilnahm. Seither tourte er durch verschiedene Realityformate, wie Promis unter Palmen, Are You The One? oder ganz aktuell "Kampf der Realitystars". Auch musikalisch probiert der RTL-Star sich nicht das erste Mal aus. Er veröffentlichte bereits mehrere Songs wie "Zu wild" oder "Gibts hier n Arzt". Jetzt feuert er musikalisch den diesjährigen EM-Kader an.

