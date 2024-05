Fan verklagt Madonna wegen ihrer pornografischen Bühnenshow

Madonna (65) ist aktuell mit ihrer "The Celebration"-Tour auf der ganzen Welt unterwegs. Ein empörter Besucher ihres Konzerts in Kalifornien ist mit ihrem Auftritt jedoch gar nicht zufrieden. Er reicht im Anschluss an die Show Klage gegen die "Material Girl"-Interpretin ein. Damit aber nicht genug: Während Madonnas Auftritt sei der Kläger seiner Meinung nach "Pornografie ohne Vorwarnung" ausgesetzt gewesen, wie The Blast berichtet.

Laut seiner Aussage seien er und die anderen Konzertbesucher dazu "genötigt worden, Frauen oben ohne auf der Bühne zu beobachten, die sexuelle Handlungen nachahmen". Er fügt hinzu, dass er sich gefühlt habe, als würde er einen Porno in Aktion beobachten. Doch das war nicht der alleinige Grund für seine Klage: Zunächst habe das Konzert mit mehr als eineinhalb Stunden Verspätung begonnen. Die Fans waren gezwungen, in der glühend heißen Halle zu warten, da die Sängerin angeblich verlangte, dass die Klimaanlage ausgeschaltet wird. Der Klage zufolge wurde die Hitze so unerträglich, dass sich die Fans über die unangenehme Atmosphäre beschwerten. Die 65-Jährige forderte sie daraufhin angeblich auf, ihre Kleidung auszuziehen.

Das ist nicht das erste Mal, dass die Queen of Pop von ihren Fans verklagt wird. Bereits im Januar reichten zwei Besucher der "The Celebration"-Tour Klage gegen die Musikerin ein, weil sie die Show mit einer zweistündigen Verspätung begann. Nicht nur die beiden New Yorker Kläger waren vom Zuspätkommen der "Hung Up"-Interpretin genervt. Im Netz machten einige enttäuschte User ihrem Ärger Luft. "Zweieinhalb Stunden zu spät. Ich will jetzt eine Rückerstattung." Auch wegen ihrer nicht ganz so jugendfreien Auftritte ist die "Vogue"-Interpretin bekannt. Anfang Mai ließ sie ihre Fans auf der Bühne einen kurzen Blick auf ihre Unterwäsche erhaschen.

Getty Images Madonna, Sängerin

Getty Images Madonna, Sängerin

