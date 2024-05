Nicht ihr Freund: Jenefer Riili mit Unbekanntem gesehen

Jenefer Riili hatte vor einigen Monaten auf ihrem Social-Media-Profil öffentlich gemacht, dass sie wieder in festen Händen ist. Seitdem postete die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit immer wieder niedliche Pärchenbilder mit ihrem Partner – doch nun liegen Promiflash neue Bilder vor, die sie mit einem anderen Mann Arm in Arm zeigen. Auf den Fotos laufen die Influencerin und der Unbekannte die Straße entlang und berühren sich zärtlich. Ist das etwa ein neuer Partner von Jenni?

Laut dem Tippgeber sind die Bilder gestern in dem Wohnort der einstigen Prominent getrennt-Kandidatin in der Nähe von München entstanden. Zuletzt teilte Jenefer noch Anfang Mai eine Reihe von Couple-Pics mit ihrem Partner, der bislang noch keine Person der Öffentlichkeit ist. Wer der Mann auf den Promiflash-Bildern ist, ist bislang unklar.

Auf ihrem Instagram-Profil verhielt sich die Ex von Matthias Höhn (28) in den vergangenen Tagen allerdings schon ziemlich auffällig. Jenni teaserte ihren Fans eine große Überraschung an, und bald ein großes Geheimnis zu lüften. "Mein Leben schien perfekt, ich war alleinstehende Mutter, erfolgreich und stand mitten im Leben – bis zu diesem Tag vor einem Jahr, der mein Leben für immer veränderte", heißt es etwa in einem Video.

Promiflash Jenefer Riili im Mai 2024

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem neuen Freund

Promiflash Jenefer Riili mit einem Unbekannten, Mai 2024

Was denkt ihr über Jenefers mysteriösen Begleiter? Es ist bestimmt ein neuer Freund. Ich glaube, das ist nur ein Fake.



