Hier knutscht Jenefer Riili öffentlich ihren neuen Freund!

Jenefer Riili versteckt ihren Freund nicht mehr! Schon länger ist bekannt, dass die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wieder in festen Händen ist. Vor wenigen Wochen hatte die Ex von Matthias Höhn (27) auch schon einen ersten Schnappschuss mit ihrem Neuen geteilt, auf dem allerdings nicht so viel zu sehen war. Jetzt teilt Jenni noch ein paar weitere Fotos mit ihrem Freund auf der Wiesn!

Auf Instagram gibt die Mutter eines Sohnes Einblicke in ihren Oktoberfest-Besuch. Gemeinsam mit Ex Matze und weiteren Freunden genoss Jenni das Volksfest – Turteleien mit ihrem neuem Freund inklusive. Auf den niedlichen Fotos knutscht die Influencerin den Unbekannten ab und präsentiert der ganzen Welt ihre Liebe. Matze scheint sich auch gut mit seinem Nachfolger zu verstehen – gemeinsam posiert die Truppe für ein Selfie.

Im Promiflash-Interview hatten Jenni und Matze noch vor ein paar Wochen darüber geplaudert, dass ihre neuen Partner damit klarkommen müssen, dass sie sich noch gut verstehen. "Wir können den Leuten da draußen irgendwie was mitgeben, dass es eben doch anders funktioniert und es nicht immer heißt: Ex gleich Shit, sondern Ex kann halt auch bester Freund sein und das ist bei uns so", hatte der 27-Jährige erklärt.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem neuen Freund

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem neuen Freund und Ex Matze

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn

