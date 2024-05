"So süß": Ariana Grande unterstützt Ethan bei Privatauftritt

Ariana Grande (30) unterstützt ihren Freund Ethan Slater (31), wo sie nur kann. So auch jetzt bei der Eröffnung seiner einwöchigen Residenz im Café Carlyle in New York! Wie ein Zuschauer gegenüber People berichtet, saß die Sängerin im Publikum und war ein großer Fan seines Auftritts. "Sie lachte über all seine Witze zwischen den Liedern und jubelte ihm nach jedem Song zu", erzählt dieser. In der Show sei es wohl hauptsächlich um Ethan und seine Liebe zur Musik gegangen, aber trotzdem habe er seiner Liebsten einen kurzen Blick zugeworfen, als er eine Zeile sang, dass er "lucky to be in love" ist – was auf Deutsch übersetzt "glücklich darüber, verliebt zu sein" bedeutet. "Das war sehr süß", fährt der Informant weiter fort.

Während seines Auftritts habe er einige Songs aus Broadway-Shows wie "Fiddler on the Roof" und "Pippin" sowie eine Auswahl an Originalstücken und einige Bob-Dylan-Cover gesungen. Aber auch über "Wicked", den Film, in dem er und Ariana mitspielen, habe Ethan gesprochen – und der Menge sogar Hoffnung auf einen gemeinsamen Auftritt mit der "We Can't Be Friends"-Interpretin gemacht. "An einem Punkt tat er so, als würde er 'Defying Gravity' covern und es schien, als ob die Menge hoffte, [Ariana] würde ihn auf die Bühne begleiten, aber dann wechselte er in letzter Minute zu 'If I Only Had a Heart' aus dem Originalfilm Wizard of Oz. Alle haben gelacht", schildert die Quelle.

Doch auch ohne mit ihrem Partner zusammen auf der Bühne gestanden zu haben, soll Ariana einen tollen Abend gehabt haben. "Sie war so süß, lächelte jeden an, der ihr ins Auge fiel, und hatte ein nettes Abendessen mit einer kleinen Gruppe von Freunden auf einer der Bankette im hinteren Bereich. [...] Niemand hat sie belästigt", plaudert der Insider. Demnach scheint die Grammy-Gewinnerin den Abend mit Ethan wohl wirklich genossen zu haben – so wie als sie sich gemeinsam auf dem Filmevent CinemaCon in Las Vegas zeigten. Auf der Veranstaltung strahlte das Paar und soll außerdem die Finger nicht voneinander gelassen haben. "Ethan hat sie auf der Party die ganze Zeit an der Hand gehalten. Er hat die Führung übernommen", offenbarte eine Quelle gegenüber Page Six.

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

Getty Images Ariana Grande im März 2024

Denkt ihr, Ariana und Ethan werden in Zukunft mal zusammen auf einer Bühne performen? Ja, vielleicht etwas aus ihrem Film "Wicked"! Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



