Ariana Grande und Ethan Slater turteln auf "Wicked"-Event

Zwischen Ariana Grande (30) und Ethan Slater (31) scheint es gut zu laufen. Die beiden Schauspieler sind derzeit gemeinsam unterwegs, um ihren Film "Wicked" zu bewerben. Auf dem Filmevent CinemaCon in Las Vegas lichten Fotografen das Paar ab. Auf Fotos, die Page Six vorliegen, sind sie auf der Veranstaltung zu sehen. Die Turteltauben strahlen auf den Schnappschüssen – auch in ihrem Look sind sie ein Match: Ari trägt ein bezauberndes Kleid mit rosa Elementen, ihr Partner passt sich mit einem Pullover in Rosa an.

Die beiden konnten wohl auch auf der Afterparty die Hände nicht voneinander lassen, erzählt ein Insider im Gespräch mit dem Medium. "Ethan hat sie auf der Party die ganze Zeit an der Hand gehalten. Er hat die Führung übernommen", führt der Informant aus. Die beiden sollen ihre Liebe nicht versteckt haben. "Ich dachte, sie halten sich ein wenig zurück aus Promogründen für den Film. Aber das Studio schien nicht besorgt zu sein. Die beiden waren sehr süß und liebevoll miteinander", offenbart die Quelle außerdem.

Öffentliches Turteln ist bei der schlagzeilenträchtigen Romanze alles andere als selbstverständlich für das Paar. Die Sängerin trennte sich im Jahr 2023 von ihrem Ehemann Dalton Gomez – seit März dieses Jahres sind sie offiziell geschieden. Ethan wiederum soll seine langjährige Ehefrau Lilly Jay für Ariana verlassen haben. Ethan und Lilly haben ein gemeinsames Kind. Ari und der Schauspieler zeigen sich zwar immer wieder als Einheit – ein offizielles Debüt als Paar gab es aber noch nicht.

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Ethan Slater mit seiner Ex Lilly Jay, Juni 2018

