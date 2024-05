Paris Hilton postet niedliche Urlaubsfotos mit ihren Kids!

Paris Hilton (43) lässt es sich aktuell richtig gut gehen. Gemeinsam mit ihrem Mann Carter Reum und ihren beiden Kids verbringt sie einen wahren Traumurlaub auf Hawaii. Ebenfalls mit von der Partie sind Paris' Bruder Barron Hilton mit seiner Frau Tessa (30) und deren Kindern Milou, Caspian und Apollo.Die Unternehmerin lässt es sich natürlich nicht nehmen, ein paar entzückende Schnappschüsse von sich zusammen mit Söhnchen Phoenix (1) und Töchterchen London auf Instagram zu teilen. Die Bilder zeigen unter anderem Paris, wie sie mit ihren Kindern auf einem Daybed mit rosa Decke im Schatten entspannt.

Ganz wie die Mama ist auch Töchterchen London schon top gestylt: Sie trägt eine pinke Sonnenbrille mit Herzchengläsern, die perfekt zu ihrem rosa Strampler passt. Der kleine Phoenix hat es sich auf Paris' Schoß gemütlich gemacht und spielt mit ihrer glitzernden Flasche. Unter der Bilderreihe schwärmt die Zweifachmama von ihrem Urlaub: "Ich erlebe meine Kindheit neu und führe unsere Familienurlaubstradition mit meiner wunderschönen Familie fort." Ein Video zeigt Paris, wie sie strahlend mit Carter und London spielt. Auf einem weiteren Bild posieren alle fünf Kids für ein bezauberndes Familienfoto. Auch ihre Follower sind ganz begeistert von den zuckersüßen Aufnahmen. "Baby London mit dieser Sonnenbrille, lol, ich liebe es", heißt es in einem Kommentar. Ein anderer Fan schreibt: "Es macht mich so glücklich, dich als Mutter zu sehen! Du hast die allerschönste Familie ever."

Paris teilt nahezu ihr gesamtes Leben mit der Öffentlichkeit. Bei ihrem jüngsten Familienmitglied machte es die Sängerin jedoch spannend: Ganze fünf Monate wartete sie, bis sie am Muttertag den ersten Schnappschuss ihrer kleinen Tochter mit der Öffentlichkeit teilte. "Ich habe das Gefühl, dass mein Leben einfach so öffentlich ist, also wollte ich mein kleines Mädchen einfach für mich behalten", begründete die 43-Jährige ihre Entscheidung im Gespräch mit E! News.

Instagram / parishilton Paris Hiltons Kinder mit ihren Cousins und ihrer Cousine

Instagram / parishilton Carter Reum und Paris Hilton mit Tochter London

