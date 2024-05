Trotz Pleite: Katie Price glaubt an Zukunft als Milliardärin

Katie Price (46) ist eine echte Optimistin! Momentan steckt das ehemalige Boxenluder in einer finanziellen Notlage. Aufgrund extrem hoher Steuerschulden wurde die leidenschaftliche Sängerin vor wenigen Wochen für insolvent erklärt. Nun droht ihr sogar die Zwangsräumung ihrer geliebten Chaos-Villa. Doch die Schriftstellerin scheint all das ganz locker zu nehmen. Im Podcast "Stripping Off with Matt Haycox" erklärt sie jetzt gelassen: "Gerade fängt es wieder an, richtig gut zu laufen. Ich bekomme so viele Angebote, dass ich viele Auftritte sogar ablehne!" Vor allem Magazin-Shootings würde Katie immer absagen, da diese so schlecht bezahlt seien. "Ich mache nichts Billiges! Ich bin zwar noch keine Milliardärin, aber ich manifestiere es einfach", stellt sie zuversichtlich klar!

Für ihre gravierenden Geldprobleme macht Katie insbesondere ihre zahlreichen Trennungen und Rechtsstreitigkeiten verantwortlich: "Ich bin kein extravaganter Mensch. Die Anwälte und Scheidungen haben mir mein Geld weggenommen!" Doch alles halb so wild! Katie hat schon den perfekten Businessplan entwickelt. "Ich mache im Moment zwei Shows für Channel 4. Ich mache eine Menge Podcasts", erklärt die Unternehmerin stolz. Auch ihr OnlyFans-Account sei eine tolle Einkommensquelle. "Ich liebe es, vor der Kamera zu stehen", freut sich das Model.

Offenbar befindet sich Katies Karriere derzeit auf der Überholspur. Auch in Sachen Liebe könnte es der Entertainerin wohl nicht besser gehen. Denn seit einigen Monaten geht die TV-Persönlichkeit an der Seite des fünfzehn Jahre jüngeren John Joe Slater durchs Leben. Vor wenigen Tagen wagten die Turteltauben sogar den nächsten wichtigen Schritt! "Ich habe seine Familie kennengelernt und auch alle meine Kinder haben JJ kennengelernt", berichtete Katie glücklich gegenüber The Sun. Und die Familienfusion lief offenbar auch ziemlich gut: "Alle sagen, wie ruhig, sanft und vernünftig er ist. Die Zustimmung der Familie zu haben, ist das Beste!"

Anzeige Anzeige

urbanspiritstudios Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Katies positiver Einstellung bezüglich ihrer Geldsorgen? Toll. Es bringt ja nichts, sich jetzt selbst fertigzumachen. Es kommt mir vor, als würde sie in einer Traumwelt leben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de