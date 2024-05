Ganz normal: Sarah Engels' Tochter Solea hat Wutausbrüche!

Sarah Engels (31) hat vor zwei Jahren eine Tochter bekommen. Aufgrund ihrer zuckersüßen Bilder auf Social Media bekommen Fans sicher oftmals den Eindruck, dass bei der Familie immer alles perfekt läuft. Allerdings gibt die Sängerin nun einen ganz ehrlichen Einblick in das Leben mit der kleinen Solea (2). In einer Fragerunde auf Instagram erklärt sie, wie sie mit Ausrastern ihres Sprösslings umgeht: "Ich versuche, ruhig auf sie einzugehen und ihr zu sagen, dass es okay ist, wenn sie wütend ist. [...] Wenn sie sich aber nicht beruhigen lässt, lasse ich sie erst mal in Ruhe."

Doch ganz so entspannt, wie es klingt, sei sie nicht immer. Tatsächlich fühle die ehemalige DSDS-Teilnehmerin häufig Scham, wenn Solea einen Wutausbruch in der Öffentlichkeit hat. "Sie lag auch schon an der Kasse auf dem Boden", gesteht sie ihren Fans. In dieser Situation habe Sarah einfach abgewartet, bis sich die kleine Maus wieder beruhigt habe. Ganz entschärft sei so eine Situation in dem Moment allerdings immer noch nicht. "Dann darf ich sie bloß nicht anschauen, weil es ihr sonst unangenehm ist", weiß die zweifache Mama genau.

Vor Kurzem kursierten Gerüchte, dass die "Nur mit dir"-Interpretin mit ihrem dritten Kind schwanger sein könnte. Allerdings widerlegte Sarah die Vermutungen schnell. "Nein, ich bin nicht schwanger, aber tatsächlich habe ich in den letzten zwei Tagen unendlich viele Nachrichten bekommen, dass ich schwanger aussehen würde und ob ich nicht schwanger sei", stellte sie auf Social Media klar. Tatsächlich hätte sie einfach ein bisschen mehr gegessen und deshalb ein "Food Baby". Das bewies die 31-Jährige mit einem Foto, auf dem sie im Bikini posierte und sich den Bauch streichelte.

Anzeige Anzeige

ActionPress Sarah Engels bei der Premiere von "Ladybug & Cat Noir"

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem "Food Baby"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Sarahs offenen Umgang mit Soleas Ausrastern? Total gut. Das Thema wird nicht genug besprochen. Ich weiß nicht. Ich finde, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de