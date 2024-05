Nächster Schritt: Ziehen Mike Heiter und Leyla zusammen?

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) wollen ihre Beziehung anscheinend auf ein neues Level bringen! Das plaudert der Ex-Love Island-Kandidat nun auf Instagram aus. Auf die Frage eines Fans, was die nächsten Pläne von ihm und seiner Liebsten sind, antwortet er: "Dass wir jetzt so schnell wie möglich zusammen ziehen." Die kritische Nachfrage eines weiteren Nutzers, ob es nicht noch zu früh sei, um sich eine gemeinsame Wohnung zu suchen, kann er nicht verstehen. "Nein, warum? Man lernt sich sowieso erst richtig kennen, wenn man zusammenwohnt", ist Mike überzeugt.

Er gehe lieber direkt in die Vollen, statt Zeit zu verschwenden, wie der Hottie weiter erklärt: "Stell dir vor, man ist ein bis zwei Jahre zusammen und sieht dann, es klappt nicht. Lieber dann direkt aufs Ganze gehen und gucken, dass es klappt. Ich bin da guter Dinge." Für etwas anderes ist ihm die Beziehung dann aber doch noch zu frisch: Mikes Tochter, die er gemeinsam mit Elena Miras (32) hat, hat die Beauty noch nicht kennengelernt. "Alles zu seiner Zeit", stellt er klar.

Mike und Leyla hatten sich im diesjährigen Dschungelcamp kennengelernt – gleich von Beginn an flogen die Funken zwischen den TV-Bekanntheiten. Auch nach der Show trafen sie sich weiter und machten ihre Beziehung schließlich im März mit einem süßen Clip offiziell. Seitdem begeistern sie ihre Fans immer wieder mit niedlichen Pärchen-Pics und Videos.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

Thomas Reiner Mike Heiter und Elena Miras im Juli 2020

