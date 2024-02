Jaden Smith postet erstes Pärchenfoto mit Model Sab Zada!

Was für ein Paar! Jaden Smith (25) war erstmals 2020 mit dem Model Sab Zada (24) gesehen worden. Seit 2022 wurden die beiden häufiger bei Dates beobachtet, allerdings äußerten sie sich bis jetzt nie zu ihrer Beziehung. Letzten Sommer erwischte man den "Karate Kid"-Darsteller dann beim Knutschen mit einer anderen, was sein Liebesleben etwas chaotisch erscheinen ließ. Nun gewährt Jaden einen seltenen Einblick in seine Beziehung mit Sab und teilt ein sexy Foto!

Auf X teilt der Sohn von Will Smith (55) zum ersten Mal ein Foto der beiden als Paar und macht die Beziehung damit öffentlich. Auf dem Bild hat er ein schwarzes Unterhemd an, während das Model nur ein Bikinioberteil und ein Tuch um die Hüften trägt. Arm in Arm stehen sie vor einem Spiegel und Sab lächelt, allerdings guckt der "The Get Down"-Schauspieler etwas verwirrt. Auf weiteren Fotos, die Jaden teilt, sieht man sie stolz glitzernde Grillz präsentieren, vor einer Felslandschaft posen oder süß im Park kuscheln.

In der Bildunterschrift deutet der Rapper an, dass das Model auch der Grund für die Verzögerung der Veröffentlichung seines neuen Albums ist. Tatsächlich scheint sie ihn sehr abzulenken, denn seit sie sich kennen, hat er keine neue Platte rausgebracht. Als Jaden und Sab das letzte Mal in der Öffentlichkeit gesichtet wurden, sah es nicht so rosig um ihre Beziehung aus: Der Sänger schien nach einem Dinner-Date regelrecht vor seiner Freundin wegzulaufen.

