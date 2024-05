Reagiert Brittany Cartwright hier auf Flirt von Ex-Mann Jax?

Vor wenigen Tagen wurde Jax Taylor (44) gemeinsam mit dem Model Paige Woolen gesehen. Was wohl seine Noch-Ehefrau Brittany Cartwright (35) davon hält? Immerhin trennte sich das Paar erst vor wenigen Monaten! Auf ihrem Instagram-Account scheint Brittany zumindest eine Andeutung zu machen. So repostet die "The Valley"-Bekanntheit ein Video eines entsetzten Fans, der anscheinend zum ersten Mal die beliebte Show guckt und sieht, wie sich Jax gegenüber der Mutter seines Kindes verhält. Zudem ist der Clip mit "'The Valley' mit jemandem anschauen, der von Jax Taylor schockiert ist" betitelt, woraufhin es sich Brittany nicht nehmen lässt und gegen Jax stichelt: "Danke und stell dir vor, was ich hinter verschlossenen Türen durchgemacht habe." Reagiert die TV-Bekanntheit etwa so auf die neusten Bilder ihres Ex?

Am vergangenen Wochenende wurden Jax und Paige bei einem gemeinsamen Spaziergang in Los Angeles gesehen: So zeigten die Bilder, die Page Six vorlagen, wie die beiden in lässigen Outfits durch die Straßen der Millionenstadt schlenderten und ein Essen in einem der zahlreichen Cafés genossen. Öffentlich äußerte sich Jax bislang aber noch nicht zu dem vermeintlichen Flirt.

Dennoch scheint für einige Fans die Liaison zwischen dem Realitystar und dem Model überraschend zu sein – immerhin betonte Jax noch im vergangenen Monat, dass er um die Ehe mit Brittany kämpfen wolle. "Ich weiß nicht, was passieren wird. Die Trennung war definitiv gut für mich, aber ich vermisse sie. Ich vermisse sie sehr. Also, ich weiß nicht, wir werden sehen, ob sie mich zurücknehmen wird", stellte der 44-Jährige im Interview mit Entertainment Tonight klar.

Instagram / brittany Jax Taylor, Brittany Cartwright und ihr gemeinsamer Sohn Cruz

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, Reality-TV-Stars

