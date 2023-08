Lisa und Lena gehen von nun an beruflich getrennte Wege!

Sie gibt es nicht mehr im Doppelpack! Seit 2015 sind Lisa (21) und Lena Mantler (21) aus dem Netz nicht mehr wegzudenken. Durch die Plattform Musical.ly, die heute TikTok heißt, wurden die beiden über Nacht zu Social-Media-Stars. Immer cool, immer gut gelaunt und immer zu zweit eroberten sie die Herzen der Fans. Doch mit letzterem ist nun Schluss: Lisa und Lena haben sich getrennt!

Das geben die beiden jetzt via Instagram bekannt. In einem Clip lassen sie ihre gesamte gemeinsame Karriere Revue passieren und schreiben: "Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, fangen Lena und ich mit unseren eigenen Karrieren an. Wir sind so unterschiedlich und freuen uns darauf, unsere eigenen Wege zu gehen!" Die zwei haben vor einiger Zeit gemerkt, dass sie sich auf sich selbst konzentrieren wollen. "Aber wir werden immer Lisa und Lena sein, nur jetzt ein bisschen privater", fügen sie abschließend hinzu.

Die Entscheidung, endgültig getrennte Wege zu gehen, kündigte sich aber in den vergangenen Monaten immer mehr an. Bereits seit April 2022 hat Lisa einen eigenen Insta-Account – und das feierten wohl ihre Supporter sehr. "Einige Zuschauer fänden es vielleicht cooler, wenn wir immer nur als Zwillinge auftreten würden. In unserer Community ist es aber anders: Unsere Follower feiern es eher, dass wir jetzt zum Teil auch einzeln posten", verriet Lisa gegenüber Glamour.

Lisa und Lena 2015

Lisa und Lena im März 2022 in Kopenhagen

Lisa Mantler, TikTok-Star

