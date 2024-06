Auf Magazincover: Lisa Rinna sorgt mit Buzzcut für Aufsehen!

Lisa Rinna (60) sieht überraschend anders aus! Der Real Housewives of Beverly Hills-Star trägt jetzt einen Buzzcut – oder etwa nicht? Zumindest auf dem Cover von Only Natural Diamonds zeigt sich die TV-Bekanntheit statt braunem Bob mit kurz geschorenen Haaren. Für die Ausgabe setzte sie einige Perücken auf und posierte in verschiedenen Looks. Darunter befanden sich unter anderem ein knallroter Vokuhila oder eine blonde Langhaarfrisur. "Ich liebe es, wenn ich Leute dazu bringe, 'Oh, mein Gott, was hat sie jetzt gemacht' zu sagen", heißt es in einem Statement der Beauty auf Instagram.

Von ihren Fans bekommt die 60-Jährige viel Lob. "Ich liebe diesen edgy Look an ihr, fabelhaft!", schwärmt beispielsweise ein Bewunderer und ein weiterer schreibt: "Machst du Witze? Du siehst einfach nur unglaublich aus!" Aber auch ein paar nicht so begeisterte Kommentare sind unter dem Beitrag zu finden. "Na ja... Wenn es sie glücklich macht", findet ein Nutzer. Zudem merkt ein User an: "Nein, einfach nur nein."

Dass das Sexsymbol der 80er-Jahre gerne polarisiert, bewies es unter anderem an Silvester. Auf ihrem Social-Media-Profil teilte Lisa einen Schnappschuss und sorgte mächtig für Aufsehen: Das Selfie zeigte sie splitterfasernackt! Bereits damals waren nicht alle Follower der Schauspielerin angetan von diesem gewagten Foto. "Aufmerksamkeit ist eine Droge", lautete es unter anderem in der Kommentarspalte des Posts.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Rinna, "Real Housewives of Beverly Hills"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / lisarinna Collage: Lisa Rinna im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Fotos von Lisa? Klasse! Mir gefallen die Aufnahmen richtig gut. Na ja. Mir gefallen die Bilder gar nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de