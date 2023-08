Nur zu siebt: So wird Beerdigung von René Weller ablaufen

René Weller (✝69) wird die letzte Ehre erwiesen. Am 21. August ist der ehemalige Boxer nach langer Demenzkrankheit gestorben. In den letzten Wochen seines Lebens hatte sich sein Zustand radikal verschlechtert. In all der Zeit war seine Ehefrau Maria immer an der Seite des Sportlers gewesen. Zahlreiche Fans und Weggefährten trauern um ihn. Zu Renés Beerdigung werden aber nur ausgewählte Gäste erscheinen.

Wie Bunte berichtet, wird die Beerdigung in Renés Heimatstadt Pforzheim stattfinden – und zwar nur mit sieben Gästen. Maria und sechs Boxgrößen, darunter auch sein ehemaliger Trainer Ulli Wegner, werden ihn auf seiner letzten Reise begleiten. Der Sarg wird für eine Mahnwache im Beerdigungsinstitut aufgebahrt und anschließend per Konvoi ins Krematorium gefahren, während alle Glocken der Stadt läuten sollen. Geschmückt ist der Sarg dabei mit einer roten Rose, Renés Boxhandschuhen und einer Deutschlandfahne. Innen wird er mit Harley-Davidson-Bettwäsche ausgelegt.

Auf Instagram meldet sich Maria selbst zu Wort und begründet ihre Entscheidung: "Ich möchte bekannt geben, dass ich aufgrund der langen schweren Krankheit von René eine Verabschiedung in aller Stille mache, um dem Champ und mir die verdiente Ruhe und Stille zu geben." Sie bitte die Fans, René zum Zeitpunkt der Beerdigung in ihre Gebete einzuschließen und an ihn zu denken.

