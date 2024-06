Einjähriges Jubiläum: Blac Chyna erklärt Derrick ihre Liebe!

Blac Chyna (36) und Derrick Milano (30) schweben derzeit offenbar auf Wolke sieben! Erst im Herbst des vergangenen Jahres machte die Reality-TV-Bekanntheit ihre Beziehung zu dem Songwriter öffentlich. Doch sind die Turteltauben eigentlich schon länger zusammen? Mit einem zuckersüßen Videozusammenschnitt wünscht das Model ihrem Liebsten auf Instagram jetzt jedenfalls: "Alles Gute zum ersten Jahrestag!" Neben den rührenden Pärchen-Aufnahmen richtet die Unternehmerin zudem noch liebevolle Worte an den Musiker: "Ich blicke zurück auf ein Jahr purer Magie und Freude mit dir, mein liebster Derrick. Deine Liebe, Unterstützung und Freundschaft haben mein Leben mit Licht und Wärme erfüllt." Erst durch ihn hätte sie gelernt, was wahre Liebe wirklich bedeutet!

Auch Derrick nutzt die besondere Gelegenheit und macht Blac Chyna, die mit bürgerlichem Namen Angela Renée White heißt, eine romantische Liebeserklärung. "Dies war eines der besten Jahre in meinem Leben. Wir haben jeden einzelnen Feiertag zusammen gefeiert, wir haben unsere Familien und engen Freunde zusammengebracht", schreibt der Rapper zu einer Reihe von verliebten Pärchen-Clips. Er sei Angela sehr dankbar dafür, was für ein wundervoller Mensch sie ist. Verliebt schwärmt er: "Von unserer ersten Verabredung bis hin zum Frühstück heute Morgen fühlt es sich immer noch surreal an, dass ich meine Person gefunden habe!"

Nach dem richtigen Mann an ihrer Seite musste Angela erst lange suchen. Von 2011 bis 2014 hatte die Schauspielerin den Rapper Tyga (34) gedatet. In dieser Zeit hatten die Hollywood-Bekanntheiten ihren gemeinsamen Sohn King bekommen. Zwei Jahre später fand die Unternehmerin dann ihr vermeintliches Liebesglück in Robert Kardashian (37). Auch mit ihm bekam sie ein gemeinsames Kind: Töchterchen Dream (7) erblickte das Licht der Welt. Doch auch diese Beziehung war nur von kurzer Dauer. Offenbar hat Angela nun endlich ihren Mr. Right gefunden!

