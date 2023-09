Frisch verliebt: Blac Chyna präsentiert ihren neuen Freund!

Sie schwebt auf Wolke sieben! Für Blac Chyna (35) könnte es derzeit nicht besser laufen. Aktuell krempelt der Reality-TV-Star ihr Leben mächtig um. Vor einigen Monaten ließ sie sich alle ihre Implantate und Filler entfernen. Außerdem feierte die ehemalige Stripperin erst vor wenigen Tagen, dass sie seit einem Jahr trocken ist. Auch in der Liebe wagt Chyna einen Neuanfang und macht ihre neue Beziehung offiziell!

Dafür teilte die Musikerin ein Bild von sich und ihrem neuen Partner, dem Sänger und Rapper Derrick Milano, via Instagram. Auf dem Foto schauen sich die beiden Turteltauben verliebt in die Augen und grinsen dabei übers ganze Gesicht. Den Beitrag kommentierte Chyna mit einem Herz und einer Gebetshand als Emojis. Auch der Grammy-Preisträger hinterließ seiner Liebsten einen Kommentar. Schlicht und einfach schrieb er "Meins" unter den Schnappschuss.

Wie ihre beiden Kinder King und Dream (6) auf den neuen Mann an ihrer Seite reagiert hatten, teilte Chyna bisher noch nicht. Vor kurzem verriet sie erst, wie wichtig ihr das Glück ihrer Kids ist. "Das Einzige, was mir als Mutter wichtig ist, ist, dass es meinen Kindern gut geht", betonte sie in einem Interview mit Entertainment Tonight.

