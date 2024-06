Kate Hudson würde ohne Kids nicht mehr mit Ex-Partnern reden

Kate Hudson (45) pflegt zu ihren Ex-Partnern noch immer ein gutes Verhältnis. Das liegt aber vor allem an den gemeinsamen Kindern, wie die Schauspielerin in dem Podcast "Call Her Daddy" ausplaudert. "Um es ganz klar zu sagen: Wenn ich keine Kinder hätte, würde ich wahrscheinlich nie mit ihnen sprechen", meint die "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?"-Bekanntheit. Dadurch, dass sie zwangsläufig noch Kontakt zu den Vätern ihrer Kinder hat, sei sie aber auch "viel offener" geworden. Sie findet es sogar gar nicht schlimm, ihre Ex-Freunde regelmäßiger zu sehen, da sie dadurch das Leben ihrer Kinder erleichtern kann.

Tatsächlich ist Kate auch gar nicht wirklich negativ auf ihre Ex-Beziehungen zu sprechen. "Ich glaube, wenn man jemanden einmal geliebt hat, liebt man ihn in gewisser Weise für immer. Selbst, wenn man die Person nicht ausstehen kann. Wenn man sie wirklich geliebt hat und es wahre Liebe war und keine ungesunde, dann wird man sie durch alles hindurch lieben. Vielleicht nicht romantisch, aber es wird immer da sein", führt Kate ganz ehrlich aus. Selbst in schweren Zeiten könne sie immer den Mann sehen, mit dem sie einmal zusammen war und sich daran erinnern, warum sie ein Paar waren.

Kate hat insgesamt drei Kinder von drei verschiedenen Vätern. Mit ihrem Ex-Mann Chris Robinson bekam sie 2004 ihren ersten Sohn Ryder (20). Sieben Jahre später kam dann Sohn Bingham Hawn (12) dazu, den Kate sich mit ihrem einstigen Verlobten Matthew Bellamy (45) teilt. 2018 begrüßten Kate und ihr derzeitiger Partner Danny Fujikawa (37) dann Nesthäkchen Rani (5) auf der Welt.

Anzeige Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihrer Tochter Rani und ihrem Sohn Bingham

Anzeige Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihrer Tochter Rani und ihrem Sohn Bingham, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu Kates Überzeugung, dass echte Liebe zu Ex-Partnern in irgendeiner Form bestehen bleibt? Ich stimme vollkommen zu. Das sehe ich anders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de