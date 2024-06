Komplizierte OP: Katy Karrenbauer hatte einen Schlaganfall

Katy Karrenbauer (61) meldet sich mit besorgniserregenden News bei ihren Fans: Die "Hinter Gittern"-Bekanntheit hatte einen Schlaganfall. Auf Instagram schildert sie, dass sie eine komplizierte OP hinter sich habe: "Meine OP ist jetzt 48 Stunden her. Ich war bis gestern auf der Intensivstation. [...] Ich konnte letzte Woche Dienstag meine Hand und den Unterarm nicht bewegen. Das Erste, was mir in den Sinn kam: Könnte das ein Schlaganfall gewesen sein?" Tatsächlich hatte sie einen leichten Schlaganfall. Ihre Krankengeschichte möchte sie öffentlich teilen, um andere Leute dazu zu bewegen, sich ebenfalls beim Arzt durchchecken zu lassen.

Sie habe selbst erst mal gezögert, ob sie überhaupt ins Krankenhaus solle, denn "alles andere sei wichtiger". Nach einigen Überlegungen entschied sie sich aber doch, ins Krankenhaus zu fahren. "Man nahm das auch alles sehr ernst. Ich wurde acht Stunden durchgecheckt", schildert die Schauspielerin weiter. Sie musste direkt operiert werden: "Ich habe einen sehr langen Schnitt am Hals. Denn wenn ich einen Stent hätte setzen lassen, wäre das Risiko höher gewesen, vielleicht während der OP einen Schlaganfall zu bekommen."

Katy gehe es den Umständen entsprechend gut, der Eingriff sei gut verlaufen. Jedoch brauche sie noch eine zweite OP auf der anderen Seite ihres Halses. "Mit der langen Narbe am Hals werde ich leben. [...] Aber ich habe eine Chance fürs Leben bekommen und daher will ich offensiv mit der Situation umgehen", zeigt sich die einstige Promi Big Brother-Kandidatin dankbar und optimistisch. Katy ist dafür bekannt, sich stets für andere einzusetzen. Noch vor wenigen Wochen half sie ihrem TV-Kollegen Heinz Hoenig, der einige Eingriffe vor sich hatte.

Getty Images Katy Karrenbauer, Schauspielerin

