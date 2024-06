Nach vier Jahren: Lady Gaga wird neues Album veröffentlichen

Vier Jahre nach der Veröffentlichung ihres Albums "Chromatica" haben die Fans von Lady Gaga (38) endlich wieder einen Grund zur Freude: Schon bald wird es musikalischen Nachschub von der "Just Dance"-Interpretin geben. Es ist bereits bekannt, dass die Sängerin schon eine Weile eifrig an neuer Musik arbeitet. Nun plaudert sie im Interview mit E! News aus: "Ich arbeite an meinem neuen Album und bin jeden Tag im Studio. Und ich habe einfach die beste Zeit dabei. Verrückte Musik. Man merkt, dass wir auf einem guten Weg sind, wir warten nur noch darauf."

Die mehrfache Grammy-Gewinnerin legt sich voll ins Zeug, um ihre Fans nicht zu enttäuschen: "Entweder es passt oder es passt nicht. Also muss ich mich bis ans Limit pushen, bis ich fertig bin. Und wir wollen, dass es passt." Ein genaues Datum für das Release ihres neuen Albums nennt die 38-Jährige jedoch nicht. Um die Wartezeit zu überbrücken, können die kleinen Monster, wie sie ihre Fans liebevoll nennt, ihr Idol im HBO-Special "Gaga Chromatica Ball" bewundern. Darin werden Zusammenschnitte ihres spektakulären Auftritts im Dodger Stadium in Los Angeles 2022 gezeigt. Die Sängerin selbst kommt aus dem Schwärmen über das Special gar nicht mehr heraus: "Ich bin wirklich stolz, nicht nur auf das fantastische kreative Team, das diese Show zusammengestellt hat, sondern auch auf die Fans. Ich bin so dankbar, dass ich die Fans habe, die ich habe. Ich konnte sehen, wie Monster auf der ganzen Welt tanzen und singen. Und ich bin wirklich begeistert davon, jedem die Möglichkeit zu geben, den Auftritt auf diese superdetaillierte Art und Weise hautnah miterleben zu können."

Auch abseits von ihrer Arbeit am neuen Album läuft es karrieretechnisch super bei der "Shallow"-Interpretin. Ab Oktober wird sie in "Joker: Folie à Deux" als Harley Quinn auf die Kinoleinwand zurückkehren. Sie übernimmt die ikonische Rolle von ihrer Vorgängerin Margot Robbie (33), die die Antiheldin im ersten Joker-Film verkörperte. "Wisst ihr, meine Version von Harley ist meine eigene. Sie fügt sich sehr authentisch in diesen Film ein und passt zu den Charakteren. Ich habe noch nie zuvor getan, was ich in diesem Film getan habe, weshalb alles völlig brandneu und unterhaltsam sein wird", verrät die House Of Gucci-Darstellerin über ihre Interpretation der neuen Rolle.

Getty Images Lady Gaga beim Super Bowl 2017

Getty Images Lady Gaga am Set von "Joker 2"

