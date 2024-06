Nach Zwangsräumung: In dieses Haus zieht Katie Price nun ein

Katie Price (46) muss sich ganz schön verkleinern! Viele Jahre hat die britische Reality-TV-Ikone in ihrer Villa Mucky Mansion gewohnt. Aufgrund ihrer hohen Steuerschulden musste sie das Haus mitsamt ihrer Kinder verlassen – und in ein viel kleineres ziehen! Wo sie zuvor 19 Zimmer bewohnte, soll es für das einstige Glamourmodel nun in ein Haus in Sussex mit nur vier Schlafzimmern gehen. Wie auf Fotos, die Daily Mail vorliegen zu sehen ist, sind bereits Umzugswagen vor dem Gebäude im Tudorstil vorgefahren – viele Kisten und Möbel werden schon in der Garage verstaut.

Eigentlich wollte die 46-Jährige noch in ihrer Villa bleiben, bis sie endgültig versteigert wird. Doch vor wenigen Tagen war sie gezwungen, schon jetzt ihre Sachen zu packen – wegen einer Säureattacke! Unbekannte schütteten vor Katies Haus Säure auf ihr pinkes Auto. In ihrer Instagram-Story zeigte sie ihren Fans den zerstörten Lack, der sich von mehreren Stellen des Wagens löste. "Idioten vor meinem Haus, auf meinem privaten Grundstück. Ich kann es kaum erwarten, aus diesem Haus in ein paar Monaten auszuziehen", meinte die OnlyFans-Creatorin wütend und erklärte daraufhin: "Aufgrund eines Säureangriffs auf mein Auto wurde mir von den Behörden geraten, nicht mehr in der Mucky Mansion zu wohnen."

Dass sie ihr Familienheim wegen ihrer 900.000 Euro hohen Steuerschulden räumen muss, scheint der einstigen UK-Dschungelcamp-Kandidatin nicht wirklich nahezugehen. "Wisst ihr was? Ich habe meine Villa absolut gehasst. Ich sage euch warum, neun Jahre Hölle, die ich dort hatte. Müllabfuhr, es spukt dort. [...] Wer auch immer das Haus kauft, viel Glück! Ich hasse es", betonte sie während einer Live-Aufnahme ihres Podcasts "The Katie Price Show".

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern Bunny, Princess, Jett und Junior

