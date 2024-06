Nanu? Mike Cees und Michelle Monballijn knutschen wieder!

Gibt es etwa doch noch ein Liebescomeback bei Prominent getrennt? In den vergangenen Folgen der Reality-Show krachte es zwischen Mike Cees und Michelle Monballijn gewaltig. Doch die dunklen Wolken scheinen sich plötzlich verzogen zu haben, als die Gruppe abends eine Runde "Wahrheit oder Pflicht" spielt. Als die Flasche auf den DJ zeigt, wählt er Pflicht – und seine Mitspieler sind sich direkt einig, was nun passieren muss. "Einen Kuss, der der Ehe würdig wird. Mindestens fünf Sekunden", erklärt Chiara die Aufgabe. Das lässt sich Mike nicht zweimal sagen. "Das ist easy", lacht er, rückt näher zu seiner Noch-Ehefrau und küsst sie auf den Mund. Danach können beide gar nicht mehr aufhören zu grinsen. "Gruppenzwang ist spitze! Ich fand den Moment gut und ich glaube, viele waren neidisch", resümiert Mike.

Noch in der Episode zuvor hatten alle Zeichen auf Scheidung gestanden bei den beiden. Der Realitystar hatte seiner Ex sogar an den Kopf geworfen, die Schuld dafür zu tragen, dass er ihr fremdging. Das wollte sich die Schauspielerin nicht gefallen lassen – und stellte daraufhin im Promiflash-Interview die Dinge richtig. "Das ist ein totaler Witz, ich bin ein sehr reflektierter Mensch, und wenn ich nur einen Hauch von Schuld bei mir erkannt hätte, dann hätte ich das auch zugegeben", erklärte Michelle. Sie sei schwer enttäuscht gewesen, dass Mike das Gespräch in eine Art Verhör umgewandelt und alte Geschichten ausgepackt hatte, die eigentlich längst geklärt waren.

Doch auch Mike sprach mit Promiflash über seine kontroversen Aussagen in der Show – und bestand weiterhin auf seinen Schuldzuweisungen. "Sie hätte doch einfach nur zugeben müssen, dass sie über die ganzen Ehejahre mit anderen Männern im Flirtmodus in Kontakt war. Das ist aus meiner Sicht zumindest ein emotionales Fremdgehen. Daraufhin erst habe ich angefangen, ihr ebenfalls fremdzugehen", betonte der Realitystar.

privat Michelle Monballijn, ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

RTL Mike Cees bei "Prominent getrennt"

