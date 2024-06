Niedergeschlagen? J.Lo nun erstmals nach Tourabsage gesehen

Jennifer Lopez (54) wurde am Freitag vor einem Tanzstudio in Burbank, Los Angeles, mit besorgter Miene gesehen. Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen die 54-jährige Sängerin, wie sie aus einem weißen Auto steigt und ihr Team herzlich begrüßt. Ob das Tanzen und ihre Freunde derzeit eine gute Ablenkung für sie sind? Die Schauspielerin soll laut Insidern gerade in einer Ehekrise mit Ben Affleck stecken. Nachdem die Proben beendet waren, wurde J.Lo erneut fotografiert, wie sie bedrückt auf ihr Handy blickt, bevor sie in ihr Auto stieg und davonfuhr.

Berichten zufolge steht ihre Ehe mit Ben kurz vor dem Aus. Ein Informant meint gegenüber People: Das Paar soll mittlerweile in getrennten Häusern in Los Angeles leben. Zusätzlich hat die "On The Floor"-Interpretin kürzlich ihre geplante "THIS IS ME...LIVE"-Tour abgesagt, auf die sich ihre Fans in den USA schon sehr gefreut hatten. Diese Nachricht hinterlässt nicht nur enttäuschte Anhänger – Jennifer scheint ebenfalls sehr traurig darüber zu sein.

Ein Vertreter von Live Nation gab bekannt, dass sich die Musikerin eine Auszeit gönnt, um Zeit mit ihrer Familie und Freunden zu verbringen. In einer eigenen Stellungnahme betont sie: "Ich bin untröstlich und am Boden zerstört, euch enttäuschen zu müssen. Bitte glaubt mir, dass ich dies nur tun würde, wenn es absolut notwendig wäre." Diese Entscheidung scheint ihr nicht leicht gefallen zu sein. Was genau vorgefallen ist, erklärt sie nicht.

Seit 2022 sind Jennifer und der "Gone Girl"-Star verheiratet. Sie sorgten für eine der größten Liebesreunions in Hollywood. Denn schon Anfang der 2000er waren sie ein Paar und hatten eine Hochzeit geplant. Jedoch beendeten sie ihre Beziehung aufgrund des öffentlichen Drucks. "Wir hatten das Gefühl, dass die Stimmung an dem Tag, der der glücklichste in unserem Leben hätte werden sollen, beeinträchtigt werden könnte", gab Ben damals als offizielles Statement ab. Nun, rund zwei Jahre später, soll die Verliebtheitsphase schon wieder vorbei sein. Ein Insider erklärt gegenüber Us Weekly, dass die beiden unterschiedliche Dinge im Leben wollen. Während J.Lo ein Arbeitstier sei, bevorzuge der 51-Jährige mittlerweile ein ruhigeres Leben.

Doch während die Gerüchteküche um die Beziehung von Jennifer und Ben weiter brodelt, zeigt die Sängerin, dass sie sich trotz allem nichts von ihren Familienpflichten nehmen lässt. Inmitten des turbulenten Medienrummels beweist sie einmal mehr, dass sie ihre Rolle als Stiefmutter sehr ernst nimmt und bemüht ist, eine starke Bindung zu Bens Kindern aufrechtzuerhalten. Die "Atlas"-Darstellerin wurde im Mai mit Bens ältester Tochter Violet (18) gesehen. Die beiden umarmten sich nach einem gemeinsamen Lunch in Beverly Hills innig. "Sie ist so liebevoll und fürsorglich zu den Kindern", berichtete ein Augenzeuge gegenüber Hello! und fügte hinzu: "Es ist schön, zu sehen, wie sie sich um Violet kümmert, selbst wenn es in ihrer eigenen Beziehung gerade kriselt." Auch Ben scheint sein Familienleben trotz der Krise nicht zu vernachlässigen: Nur Stunden zuvor wurde er in Los Angeles dabei fotografiert, wie er mit Violet und ihren Geschwistern beim Kartenspiel Spaß hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez auf der "This is Me...Now: A Love Story"-Premiere im Februar 2024

T.Jackson / Backgrid / Action Press Ben Affleck, Violet Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige Anzeige

Findet ihr auch, J.Lo sieht niedergeschlagen aus? Ja, total! Ihr geht es bestimmt nicht gut. Nein, sie ist bestimmt nur genervt von den Paparazzi. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de