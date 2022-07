Warum wurde Ben Affleck und J.Los erste Hochzeit abgesagt?

Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) haben es doch noch geschafft, sich das Jawort zu geben. Am Sonntagabend verkündete die "On the Floor"-Interpretin überglücklich, dass sie den Filmproduzenten in einer privaten Zeremonie in Las Vegas geheiratet habe. Bereits Anfang der 2000er-Jahre war das Paar verlobt gewesen, doch die Feier der Liebe hatte damals nur wenige Tage vor der Trauung gecancelt werden müssen. Aber wieso war die erste Hochzeit von Ben und Jennifer im September 2003 eigentlich abgesagt worden?

Wie Mirror berichtete, sei das mediale Interesse an der Eheschließung der Megastars seinerzeit der Grund für die "Verschiebung" der Feier gewesen. Als offizieller Grund sei damals angegeben worden, dass private Details der Zeremonie an die Öffentlichkeit gedrungen seien. "Wir hatten das Gefühl, dass die Stimmung an dem Tag, der der glücklichste in unserem Leben hätte werden sollen, beeinträchtigt werden könnte", hatten Bennifer vier Tage vor der Hochzeit in einem Statement erklärt. Das Paar habe zudem befürchtet, dass "ein freudiger und heiliger Tag für uns, unsere Familien und unsere Freunde" durch die Anwesenheit der Paparazzi verdorben werden könnte.

Der Druck auf das Paar sei damals sogar so groß gewesen, dass Ben und Jennifer drei Fake-Bräute angeheuert haben sollen, um die Fotografen abzulenken. Ein Insider verriet zudem, dass J.Lo "hysterisch geweint" habe, als sie die rund 200 Gäste anrief, darunter beispielsweise Bruce Willis (67) oder Matt Damon (51), um ihnen von der abgesagten Trauung zu berichten.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

On The JLO Ben Affleck und Jennifer Lopez bei ihrer Hochzeit

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in Westwood, Kalifornien

