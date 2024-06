Privat verliebt: Das ist die Frau an Gabriel Kellys Seite!

Mit seinem Sieg bei Let's Dance ist Gabriel Kelly (22) der Dancing Star 2024. Während der Show immer an seiner Seite und mit auf dem Tanzparkett: Profi Malika Dzumaev (33). Zwischen den beiden scheint sich eine innige Freundschaft entwickelt zu haben. Doch es gibt noch eine andere Frau in seinem Leben, die ihn sicherlich genauso sehr unterstützt hat – denn auch Freundin Leoni Miller ist immer zur Stelle. Im Interview mit Bild schwärmt der Sänger jetzt von der Unterstützung seiner Liebsten: "Sie war auf jeden Fall eine massive Stütze und hat das alles ganz toll mitgemacht, muss ich sagen." Wenn er wieder zu Hause sei, wolle er sich erst mal richtig Zeit für seine Leoni nehmen und die Familie besuchen.

Leoni nahm sogar mehr als einmal einen weiten Weg auf sich, um Gabriel bei "Let's Dance" zu unterstützen. "Sie hat sich immer wieder acht Stunden in den Zug aus Greifswald gesetzt, um mich für zwei Tage zu besuchen. Und dann hatte ich ja kaum Zeit für sie wegen der Show und dem Training", erinnert sich der Kelly Family-Spross zurück. Aber störte die 21-Jährige sich an der Nähe zwischen Gabriel und Tanzpartnerin Malika? "Leoni geht superentspannt damit um, dass und wie ich mit Malika getanzt habe. Sie kennt das ja, hat früher ja auch Standard getanzt", stellt der 22-Jährige klar. Nur hatte Leoni wohl Sorge, ihr Liebster wolle nun nicht mehr mit ihr tanzen. Da konnte Gabriel sie aber beruhigen: "Ich habe geantwortet: 'Natürlich will ich mit dir tanzen, dafür habe ich das Ganze ja gemacht.'"

Allein war Gabriel bei "Let's Dance" sicherlich nicht. Immerhin stand der ganze Kelly-Clan hinter ihm. Vor allem Papa Angelo (42) platzte fast vor Stolz. Bei Instagram teilte er regelmäßig Beiträge, in denen er die Fans aufrief, fleißig für seinen Sohn anzurufen. Zum Sieg von Gabriel schrieb er: "Gabriel, du hast in den letzten Monaten immer 100 Prozent gegeben und dabei bist du du selbst geblieben. Wir sind so stolz auf dich!" Aber auch Gabriels "Lieblingsonkel" Joey (51) ist mächtig stolz. Bei "Stern TV" überraschte der Extremsportler seinen Neffen und betonte: "Meine Mutter, deine Großmutter, Barbara Anne Kelly, war Profitänzerin und er hat gezeigt, dass die Gene da sind. Du bist richtig gut und die ganze Familie ist stolz auf dich!"

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Instagram / angelokellyofficial Angelo Kelly, Gabriel Kelly, Malika Dzumaev und Kira Harms Kelly beim "Let's Dance"-Finale 2024

