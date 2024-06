Süßes Pic: So cool sieht Rob Kardashians Tochter Dream aus!

Rob Kardashian (37) war eine lange Zeit offline – nun kehrt der Bruder der berühmten The Kardashians-Schwestern zurück in die sozialen Medien und überrascht seine Fans direkt mit ein paar niedlichen Schnappschüssen von Töchterchen Dream (7). Auf einem Foto sitzt die Siebenjährige in einem coolen Outfit aus zerrissener Jeans, Sneakers und einem blauen T-Shirt auf der Treppe und tippt an ihrem Handy. Die Fans sind begeistert: "So eine kleine Schönheit!" und "Sie ist bezaubernd und sieht aus wie ihr Papa", lauten nur zwei von vielen enthusiastischen Kommentaren auf Instagram.

Im vergangenen November ist der Spross von Robert und Blac Chyna (36) schon sieben Jahre alt geworden. Das feierte ihr Papa mit einem Foto der Kleinen auf Social Media. Während sie in einem Ei eines Dinosauriers hockt, zeigt sie ein aufgeregtes Grinsen in die Kamera. "Alles Gute zum Geburtstag an das süßeste und lustigste Mädchen! Papa wird dich immer lieben", schrieb der Bruder von Kim Kardashian (43) dazu. Von ihrer Mama wurde die kleine Beauty mit einer extravaganten Geburtstagsparty unter dem Disney-Motto "Küss den Frosch" überrascht. Das Model besorgte anlässlich dessen sogar eine Prinzessin und als Einhörner verkleidete Ponys.

Als Tochter von Rob Kardashian ist Dream ein Teil des berühmten Kardashian-Jenner-Clans. Insgesamt hat die Familie bisher zwölf Mini-Kardashians in die Welt gesetzt. Tante Kim hat gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Kanye West (46) vier Kinder: Psalm (5), North (10), Chicago (6) und Saint (8). Tante Kylie Jenner (26) ist die Mama von Stormi Webster (6) und Aire (2). Kourtney Kardashian (45) bringt Mason (14), Penelope (11), Reign (9) und Rocky mit in die Familie. Tante Khloé Kardashian (39) hat zwei Kinder: Tatum und True Thompson (6) – sie ist Dreams beste Freundin.

Dream Kardashian

Die Familie Kardashian samt Nachwuchs 2019

