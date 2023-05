"Es ist hart": Bebe Rexha nahm durch PCO-Syndrom 14 Kilo zu

Sie muss eine schwere Zeit durchmachen. Bebe Rexha (33) ist mit ihren Pop-Songs stets in den Charts vertreten. In den vergangenen Jahren wird aber auch häufig der Körper der Musikerin von ihren Fans und den Medien thematisiert. Wie sie bereits mehrfach betonte, nagt dieses Bodyshaming sehr an ihrem Selbstbewusstsein. Nun macht Bebe öffentlich, dass sie am PCO-Syndrom leidet – und deshalb auch mit ihrem Gewicht zu kämpfen hat!

In der "Jennifer Hudson Show" spricht die 33-Jährige offen über ihre Erkrankung. Im vergangenen Jahr habe man bei ihr das polyzystische Ovarialsyndrom diagnostiziert, das "eine der Hauptursachen dafür ist, warum Frauen zunehmen." Ihr Körper habe sich dadurch in kürzester Zeit enorm verändert: "Ich habe so schnell 30 Pfund [ca. 14 Kilogramm] zugenommen, vielleicht sogar ein bisschen mehr." Trotzdem versuche Bebe positiv zu bleiben: "Ich war viel dünner und habe etwas zugenommen – das gehört dazu. Ich bin nicht wütend darüber [...], aber wenn man solche Dinge sieht, bringt es einen schon durcheinander."

Erst vor wenigen Wochen musste sich die Songwriterin wieder mal für ihren Body rechtfertigen. Auf Twitter teilte sie einen Screenshot eines Suchvorschlages auf TikTok. User suchen offenbar oft nach ihrem Körpergewicht. "Das zu sehen, verärgert mich so. Ja, ich habe zugenommen, aber es nervt. Vor allem, weil ich schon immer Probleme mit meinem Körper hatte", meinte die Beauty.

Anzeige

Getty Images Bebe Rexha bei den Nick Kids Choice Awards im März 2023

Anzeige

Getty Images Bebe Rexha bei den iHeartRadio Music Awards 2023

Anzeige

Instagram / beberexha Bebe Rexha, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de