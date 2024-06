David Beckham genießt Fußballspiel mit Töchterchen Harper

Aus beruflichen Gründen reiste David Beckham (49) vor wenigen Tagen in die USA, um dort ein Spiel der Teams Inter Miami CF und St. Louis CITY SC zu besuchen – doch er saß nicht alleine auf der Tribüne: Wie Bilder, die unter anderem Mirror vorliegen, zeigen, begleitete Harper (12), die Tochter des Fußballstars, ihren berühmten Papa! Wie auf den Schnappschüssen zu sehen ist, hatte das Vater-Tochter-Duo sichtlich Spaß: Vergnügt strahlten David und Harper in die Kameras der Fotografen, während der Sportler stolz seinen Arm um seinen jüngsten Spross legte.

Auch auf Instagram hielt der 49-Jährige den besonderen Moment mit seiner Tochter fest. "Wir haben zwar nicht die drei Punkte geholt, die wir wollten, aber ich habe diesen Schatz an meiner Seite", schrieb David unter einem niedlichen Selfie mit Harper. Die Fans sind von der Aufnahme ganz entzückt. "Was für ein tolles Foto von dir und Harper! So ein schöner Moment eingefangen", freute sich etwa ein User, während ein anderer schwärmte: "Sie ist superhübsch. Sie hat das gute Aussehen von Mrs. Posh und Mr. Beckham."

Harper ist das jüngste Kind von David und seiner Frau Victoria Beckham (50). Der Sportler und die Spice Girls-Sängerin sind ebenfalls Eltern von drei Jungs: Brooklyn (25), Romeo (21) und Cruz (19). Wie stark der Beckham-Clan zusammenhält, machte er in den vergangenen Jahren immer wieder deutlich: So teilte Cruz etwa einen niedlichen Clip auf TikTok, in dem er vergnügt mit seiner kleinen Schwester Outfits präsentiert. "Kurzer Fit-Check mit Harper Seven", schrieb er unter den Aufnahmen. Er und Bruder Brooklyn ließen sich zu Ehren ihrer Eltern auch schon das ein oder andere Tattoo stechen.

Instagram / davidbeckham Harper Seven Beckham und David Beckham im Juni 2024

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern

