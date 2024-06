Noah Cyrus performt mit schwarzer Mähne in Extremlänge!

Das ist ein Look, der auffällt! Noah Cyrus (24) ist für ihren leichten Goth-Look aus langem, schwarzen Haar, blasser Haut und vollen Lippen bekannt – und diesen präsentiert sie ihren Fans in den verschiedensten Variationen. Bei einem gestrigen Konzert in Hollywood taucht die Schwester von Miley Cyrus (31) mit Haar in Extralänge auf. Die dunkle Mähne reicht von ihrem Haaransatz bis zu den Waden! In der Kombination mit dem silbernen Kleid ziehen ihre langen Strähnen alle Blicke auf sich.

Zuletzt gab die 24-Jährige auf ihrem Instagram-Account die Veröffentlichung ihrer neuen Single "My Fault" bekannt, die sie gemeinsam mit dem Musiker Shaboozey produziert hat. Dazu veröffentlicht sie unter anderem einen Ausschnitt aus dem Musikvideo und ein gemeinsames Bild. Auf dem Foto trägt Noah bereits ihr überlanges schwarzes Haar, das teilweise zu zwei Zöpfen geflochten ist. Ebenso auffällig sind dabei allerdings auch die geweißten Augenbrauen und der Schmollmund. Ihre Follower scheinen sich erst noch an ihr Styling gewöhnen zu müssen: "Sie erinnert mich irgendwie an Marilyn Manson (55)", schreibt ein User. Ein weiterer bringt Noahs neues Aussehen mit Dolly Parton (78) in Verbindung – allerdings mit ihrer "dunklen Version".

In letzter Zeit machte die "I Burned LA Down"-Interpretin allerdings nicht nur mit ihrem Aussehen auf sich aufmerksam – sie sorgte auch mit den Affärengerüchten mit dem Mann ihrer Mutter für viele Schlagzeilen. Zwischen Noah und Mama Tish Cyrus (57) herrscht seit geraumer Zeit Funkstille, weil sie herausgefunden habe, dass ihre Tochter mal mit ihrem Gatten Dominic Purcell (54) intim geworden sein soll – allerdings bevor sie mit ihm zusammenkam. Als Noah im Netz damit konfrontiert wurde, dass sie ihrer Mutter den Freund ausgespannt habe, riss bei ihr wohl der Geduldsfaden. "Würdest du mir einen Gefallen tun und beim Oralsex ersticken? Danke sehr!", konfrontierte sie ihren Hater auf Instagram.

Anzeige Anzeige

APEX / MEGA Noah Cyrus, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tishcyruspurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Noahs Look und ihre ultralangen Haare ? Also meinen Geschmack trifft das überhaupt nicht! Es passt zu ihr. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de