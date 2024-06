Trennten sich "The Golden Bachelor"-Gerry und Theresa darum?

Susan Noles hat sich zu der überraschenden Trennung von Gerry Turner und Theresa Nist geäußert! Die ehemalige Kandidatin von "The Golden Bachelor" war in der neuesten Folge von SiriusXMs "The Jess Cagle Show with Julia Cunningham" zu Gast und behauptete, die Hintergründe des Beziehungsendes zu kennen. "Ich muss diesen Mann ein wenig unterstützen. Ich glaube, er hat den Kürzeren gezogen", meinte Susan über Gerry. Laut ihr sei Theresa nicht bereit gewesen, umzuziehen oder ihren Job aufzugeben, was zu Spannungen führte. "Wer kann ihm das verübeln? Ich hätte auch nie gesagt, dass ich in dieses irgendwo im Nirgendwo ziehe", fügte sie hinzu.

Kathy Swarts, die genau wie Susan und Theresa ebenfalls bei "The Golden Bachelor" um Gerrys Herz gekämpft hatte, äußerte sich ebenfalls im Radio und erklärte: "Gerry ist ein netter Kerl. Theresa ist eine wunderbare Frau. Dinge passieren. Es tut mir leid. Sie haben sich beide sehr gern, aber so etwas passiert nun mal." Theresa ist Finanzdienstleisterin aus New Jersey, während Gerry als pensionierter Restaurateur in Indiana lebt. Das Paar plante nach seiner Verlobung, gemeinsam in South Carolina zu leben, aber diese Pläne fielen ins Wasser, und ihre Beziehung endete kurz nach der TV-Hochzeit.

Als die Nachricht von Gerry und Theresas Trennung die Runde machte, waren kaum Details zu dem Liebes-Aus bekannt. Das Paar entschied sich dann aber, mehr Licht ins Dunkel zu bringen – vor allem in einem offenen Interview in der TV-Sendung "Nightline". "Wir waren wirklich an einem Punkt, an dem wir uns fragen mussten, ob wir unser Leben so weiterführen konnten", gestand Theresa ehrlich im Gespräch. Gerry ergänzte: "Es war nicht nur eine Frage der Gefühle, sondern des Lebensstils. Unsere Verpflichtungen und unsere Familien standen einfach zu sehr im Vordergrund." Theresa merkte außerdem an: "Es gab kein böses Blut oder Streit. Wir haben es in Ruhe und mit Respekt besprochen." Ihr Paartherapeut habe ihnen geholfen, einen klaren Blick auf ihre Situation zu bekommen und letztendlich den Schritt zur Scheidung zu gehen.

Während Gerry, Theresa und ihre Familien den Bruch verarbeiten, betritt eine neue Hauptperson die Bühne: Joan Vassos wurde als erste Protagonistin von "The Golden Bachelorette" angekündigt. Die Schuladministratorin aus Maryland, die ihre Teilnahme an "The Golden Bachelor" wegen gesundheitlicher Probleme ihrer Tochter abbrach, stellte klar, dass ihre Familie an erster Stelle steht. "Ich werde niemals meine Familie verlassen", sagte Joan gegenüber CNN. Sie betonte die Bedeutung von Familienbindung und Offenheit für alle Möglichkeiten in ihrer bevorstehenden Reise. "Ich werde wahrscheinlich nicht sofort in eine Ehe eilen", fügte sie hinzu und wies darauf hin, dass echte Beziehungen Zeit brauchen, um zu wachsen.

ABC/Brian Bowen Smith Der US-Bachelor Gerry Turner

Getty Images Gerry Turner bei den CMA Awards 2023

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner bei "The Golden Bachelor"

Wie findet ihr es, dass die ehemaligen Kandidaten sich zu der Trennung äußern? Ich kann es verstehen. Es besteht eben ein großes Interesse an den beiden. Ich finde, sie sollten sich da nicht einmischen.



