Von Partner getötet: Gabby Petitos Mutter vergibt dem Mörder

Der Todesfall um Gabby Petito (✝22) im September 2021 zog weltweit mediale Aufmerksamkeit auf sich. Den Ermittlungen zufolge wurde die YouTuberin von ihrem Partner Brian Laundrie (✝23), der im Nachhinein Suizid beging, während eines Roadtrips durch die Vereinigten Staaten ermordet. Rund zweieinhalb Jahre später meldet sich ihre Mutter, Nicole Schmidt, auf der CrimeCon 2024 zu dem Fall zu Wort und macht eine "schockierende" Bekanntgabe: "Ich spreche hier für mich selbst, wenn ich sage: Brian, ich vergebe dir." Sie habe sich von "den Ketten der Wut und Bitterkeit befreien" müssen und möchte es nicht zulassen, dass Brians "verachtenswerte Tat" den Rest ihres Lebens bestimmt.

Den Eltern des langjährigen Partners ihrer verstorbenen Tochter könne sie jedoch nicht verzeihen. Nicole behauptet, Brians Erziehungsberechtigte seien "mitschuldig" und ihr Handeln habe "Salz" in die Wunden gestreut. "Was dich betrifft, Roberta – und ich rufe dich einzeln auf, weil du offensichtlich das Superhirn bist, das deine Familie und deinen Verstand mit deinen bösen Taten zerrüttet hat – ich sehe kein Mitgefühl in deinen Augen, keine Reue in deinem Herzen und keine Bereitschaft, Verantwortung für deine Taten zu übernehmen", wettert sie gegen Gabbys frühere Schwiegermutter in spe. Sie sei "der Soziopath, den jeder fürchtet", sie verdiene keine Vergebung, stattdessen verdiene sie es "vergessen und entmenschlicht zu werden. Sie verkörpern das pure Böse".

Die Eltern der Influencerin reichten aufgrund emotionaler Belastung eine Zivilklage gegen Brians Angehörige ein. Im vergangenen Februar hatten sich die Familien geeinigt. "Christopher und Roberta Laundrie und ich haben an einem Vermittlungsgespräch mit der Familie Petito teilgenommen, und der Zivilprozess wurde nun beigelegt. Die Bedingungen der Lösung sind vertraulich, und wir freuen uns darauf, diese Angelegenheit hinter uns zu lassen", erklärte der Anwalt der Laundries in einem Statement gegenüber Fox News. Mit der Einigung verfolgten alle Betroffenen den Plan, dieses Kapitel abzuschließen...

Anzeige Anzeige

Instagram / gabspetito Gabby Petito (†), August 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / gabspetito Brian Laundrie und Gabby Petito, Juli 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de