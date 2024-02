Gestand Brian Laundrie seinen Eltern Mord an Gabby Petito?

Hatte er seine Eltern eingeweiht? Gabby Petito und ihr Verlobter Brian Laundrie hatten im August 2021 einen Roadtrip quer durch Amerika gemacht. Die Influencerin kehrte von diesem aber nie zurück. Brian erwürgte sie und gestand den Mord in einem Notizbuch. Im Anschluss beging er Suizid. Gabbys Eltern sind von einem Mitwissen von Brians Eltern überzeugt: Hatte Brian ihnen seine Tat gestanden?

In einem Zivilprozess, der von Gabbys Eltern veranlasst worden war, ließen Chris und Roberta Laundrie den Tag noch mal Revue passieren. Wie People berichtet, rief Brian tatsächlich "panisch" bei ihnen an und sagte: "Gabby ist weg." Chris habe jedoch "keine Ahnung" gehabt, was sein Sohn damit gemeint hatte. Der Anruf soll nach kurzer Zeit schon wieder beendet gewesen sein. "Er sagte, er wisse nicht, was er tun solle. Er sagte: 'Kannst du mir helfen', und dass er vielleicht einen Anwalt bräuchte. Er war sehr verzweifelt", erinnert sich Chris.

In einem Interview schoss Gabbys Mutter gegen Brian. Brians Bericht über Gabbys Todesumstände sei eine "dreiste Lüge". "Genau so war sein Charakter. Selbst in seinen letzten Momenten wollte er sicherstellen, dass er als der Gute dasteht. Das ist doch lächerlich", stichelte Nichole im Today-Interview.

Instagram/ gabspetito Brian Laundrie

Instagram / gabspetito Gabby Petito, Webstar

Instagram / bizarre_design_ Brian Laundrie und Gabby Petito, Juli 2021

