Anschrei-Vorfall: Fan entschuldigt sich bei Jason und Kylie!

Nachdem Jason (36) und Kylie Kelce (32) vor wenigen Tagen von einem Fan angeschrien wurden, weil sie die Bitte um ein Foto ablehnten, bekommen sie jetzt eine öffentliche Entschuldigung. Wie der Sender WPVI-TV berichtet, erklärt die Frau, die mittlerweile als Andreé Goldberg identifiziert wurde: "In einem hitzigen Moment habe ich Dinge gesagt, die nicht zu mir passen und die ich bedauere, und das tut mir leid. Meine Wut und meine Handlungen entsprechen nicht meinem Charakter und sind sicherlich nicht bezeichnend für die einladende Gemeinschaft von Margate." Als stolzes Mitglied der Gemeinde hätte sie das Recht des Paares auf Privatsphäre erkennen und respektieren müssen. "Ich bin sehr dankbar für die Gnade und das Verständnis, das mir die Kelces entgegengebracht haben, und wünsche ihnen nur das Beste", führt sie weiter aus. Sie habe sich vor ihrer öffentlichen Entschuldigung außerdem bereits persönlich an den Footballspieler und seine Frau gewandt.

Der Vorfall wurde durch ein Video bekannt, das auf Instagram veröffentlicht wurde. Laut diesem versuchte Andreé einen Erinnerungsschnappschuss mit Jason und Kylie zu machen – letztere verneinte dies jedoch höflich. Das passte der Frau so gar nicht, also eskalierte die Situation. Andreé schrie der 32-Jährigen ins Gesicht und sagte: "Ich weiß nicht, wer du bist, aber du wirst nie wieder in diese Stadt dürfen." Die Frau des NFL-Stars blieb in der Situation jedoch ruhig und antwortete lediglich: "Ich kann den Alkohol aus deinem Atem riechen. Du blamierst dich gerade." Ihr Mann, der die Konfrontation beobachtete, hielt sich währenddessen im Hintergrund und überließ das Kommando seiner Frau.

Während Jason vollstes Vertrauen in Kylie hatte, bekam sie zudem sehr viel Lob im Netz für die Art, wie sie mit der Situation umging. So schrieb beispielsweise ein User unter dem Beitrag: "Die Kelces sind auch nur Menschen. Lasst sie ihr Leben leben." Dem stimmte ein weiterer Fan zu und fand außerdem: "Lege dich nie mit Kylie an! Sie ist ein Vorbild für so viele Mädchen, Mütter und Frauen, die vor allem für sich und ihre Familie einstehen und verteidigen, wenn jemand Grenzen überschreitet!"

Getty Images Jason Kelce und seine Frau Kylie bei der "Kelce"-Premiere 2023

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

