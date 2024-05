Wegen Pic: Jason Kelces Frau Kylie wird von Fan angeschrien!

Kylie Kelce (32) geriet vor wenigen Tagen mit einem aufdringlichen Fan in New Jersey aneinander. Laut eines Instagram-Videos versuchte eine Frau, einen Erinnerungsschnappschuss mit der Beauty und ihrem Mann, NFL-Star Jason Kelce (36), zu machen. Als Kylie das Foto höflich ablehnte, wurde die Frau wütend und begann, die dreifache Mutter zu beschimpfen. Die Situation eskalierte, als die unbekannte Dame Kylie ins Gesicht schrie und sagte: "Ich weiß nicht, wer du bist, aber du wirst nie wieder in diese Stadt dürfen." Die 32-Jährige konterte lediglich: "Ich kann den Alkohol aus deinem Atem riechen. Du blamierst dich gerade."

Zeugen des Vorfalls bestätigten unter dem Insta-Post, dass sich die Kelces korrekt verhalten haben und sehr höflich geblieben seien. Jason, der die Konfrontation beobachtete, hielt sich im Hintergrund und überließ seiner Frau die Situation. Dies fand großen Anklang bei ihren Fans, die Kylie für ihre Reaktion lobten. Ein User schrieb zum Beispiel: "Die Kelces sind auch nur Menschen. Lasst sie ihr Leben leben." Ein anderer Fan fügte hinzu: "Lege dich nie mit Kylie an! Sie ist ein Vorbild für so viele Mädchen, Mütter und Frauen, die vor allem für sich und ihre Familie einstehen und verteidigen, wenn jemand Grenzen überschreitet!"

Kylie und Jason Kelce sind in der Fangemeinde äußerst beliebt, nicht nur wegen Jasons Karriere bei den Philadelphia Eagles, sondern auch wegen ihres authentischen und bodenständigen Lebensstils. Fans bewundern vor allem Jason für seine Zurückhaltung während des Vorfalls und dafür, dass er seiner Frau den Raum ließ, die Situation selbst zu regeln. "Jason, der mit verschränkten Armen seine Frau das Problem lösen lässt, ist großartig", kommentierte ein Nutzer. Bereits in einer früheren Podcast-Folge "New Heights" betonte Kylie, dass sie immer für ihre Familie und vor allem für ihren Mann einstehe: "Ich bleibe standhaft und jeder soll merken, dass er zu mir gehört."

Wie sehr Kylie zu ihrem Mann und ihrer Familie steht, machte sie erst kürzlich deutlich. Anfang März gab Jason nämlich unter Tränen seinen Rücktritt aus der NFL bekannt. Wie schon bei früheren schweren Entscheidungen stand die Unternehmerin fest an seiner Seite und unterstützte ihren Mann mit rührenden Gesten. Zusammen mit dieser emotionalen Rücktrittsankündigung überraschte sie Jason mit einem ganz besonderen Geschenk, das ihre gemeinsame Zeit und sein Engagement für die Philadelphia Eagles würdigt. Sie beauftragte die Künstlerin Dana Theobald, ein detailgetreues Modell des Lincoln Financial Field Stadions aus Holz anzufertigen, das nicht nur das Stadion selbst, sondern auch Jasons Namen und seine Erfolge beinhaltet. Auf Instagram zeigte sich Kylie tief bewegt und bedankte sich herzlich bei der Künstlerin: "Vielen Dank, Dana, für deine Geduld und das perfekte Ruhestandsgeschenk!"

Getty Images Kylie Kelce, 2023

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Juli 2023

Instagram / kykelce Jason Kelce mit seiner Frau Kylie und den drei Töchtern, August 2023

