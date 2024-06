Darum wandert Martina Gleissenebner-Teskey zu Fuß nach Paris

Laut einer offiziellen Pressemitteilung von Vibe Vienna ist Martina Gleissenebner-Teskey (52) seit dem 21. April auf einer außergewöhnlichen Reise: Von ihrem Wohnort Klosterneuburg bei Wien wandert die einstige Germany's Next Topmodel-Finalistin zu Fuß nach Paris zur Haute Couture Week. Dabei legt sie eine Strecke von rund 1.600 Kilometern zurück, über die Hälfte hat sie schon hinter sich. Mit der Aktion will Martina ein wichtiges Zeichen im Sinne der Nachhaltigkeit in der Modeindustrie setzen.

"Überproduktion und Überkonsum im Mode- und Beauty-Sektor gehören zu den größten Verursachern von Ressourcenverschwendung, Müll und Klimawandel", schildert die 52-Jährige gegenüber der Presseagentur und macht klar: "Als Model bin ich in diesem Business mittendrin. Ich möchte mit meinem Walk nicht nur auf diese Probleme aufmerksam machen, sondern auch bereits existierende Lösungen präsentieren."

Martina wurde durch ihre Teilnahme an der 17. Staffel von GNTM im Jahr 2022 bekannt. Dort kam sie als erste "Best Agerin" bis ins große Finale. Am Ende schnappte sich ihre Tochter Lou-Anne (21) den Titel und das Preisgeld von 100.000 Euro. Am 13. Juni findet das diesjährige Finale der beliebten Castingshow statt, bei dem das Mutter-Tochter-Gespann auch mit von der Partie sein wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / martina.gntm22.official Martina, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Martina Gleissenebner-Teskey mit ihrer Tochter Lou-Anne im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der Aktion? Ich finde es toll, dass sich Martina für Nachhaltigkeit einsetzt. Na ja, ich weiß nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de