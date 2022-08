Nach GNTM: Martina liebt Zusammenarbeit mit Tochter Lou-Anne

Lou-Anne (19) und Martina Gleissenebner-Teskey (51) machen auch nach Germany's next Topmodel oft gemeinsame Sache! In der diesjährigen Staffel von Heidi Klums (49) Castingshow nahmen die beiden Österreicherinnen als erstes Mutter-Tochter-Duo in der Geschichte des Formats teil – und das mit großem Erfolg: Beide schafften es ins große Finale und Lou-Anne gewann die Staffel letztendlich sogar. Martina und Lou-Anne arbeiten aber auch nach GNTM immer noch supergerne zusammen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Martina jetzt zwei Fotos, auf denen sie gemeinsam mit ihrer Tochter posiert: Auf einem der Schnappschüsse lächeln die beiden Models total happy in die Kamera – und auf dem anderen Pic drückt die stolze Mama ihrer Liebsten einen Kuss auf die Wange. "Einmal Baby, immer Baby!", betonte die 51-Jährige zudem und schwärmte: "Die Projekte mit Lou-Anne sind immer die schönsten!"

Beispielsweise werden Martina und Lou-Anne seit ihrer Teilnahme bei GNTM immer wieder gemeinsam zu Events eingeladen, auf denen sie sich als stolzes Mama-Tochter-Gespann auf dem roten Teppich präsentieren. Aber damit nicht genug: Die beiden stehen auch immer wieder gemeinsam für Fotostrecken vor der Kamera oder stolzieren gemeinsam über den Catwalk.

Instagram / martina.gntm22.official Martina, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / martina.gntm22.official Lou-Anne und Martina, ehemalige GNTM-Kandidatinnen

ProSieben/Willi Weber Lou-Anne im "Germany's next Topmodel"-Finale 2022

