Teilt GNTM-Siegerin Lou-Anne das Preisgeld mit Mama Martina?

Gibt sie etwas von ihrer Prämie ab? Lou-Anne (19) und ihrer Mutter Martina Gleissenebner-Teskey (51) nahmen gemeinsam an der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel teil. Seite an Seite standen sie sogar im Finale. Letztendlich wurde aber Lou-Anne von Heidi Klum (49) als Siegerin gekürt, während Martina auf Platz drei landete. Für das Nachwuchsmodel geht es seither steil bergauf. In der Castingshow bekam sie sogar noch eine stolze Prämie. Ob von den 100.000 Euro auch etwas an ihre Mama geht, verrieten die beiden Promiflash.

Im Promiflash-Interview am Rande der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg kamen die 51-Jährige und ihre Tochter auf das GNTM-Preisgeld zu sprechen. Wird es aufgeteilt? "Wir sind noch am Verhandeln, weil ich gesagt habe: Ohne mich wäre sie wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Vielleicht auch gar nicht reingekommen", scherzte Martina. Tatsächlich durfte sich das Best-Ager-Model aber sogar bereits über eine Anerkennung seiner Tochter freuen: "Sie hat mir zum Geburtstag schon einen Gutschein geschenkt für eine Reise – insofern habe ich schon was bekommen.”

Der Gewinn selbst ist aber sogar noch unberührt, wie Lou-Anne erzählte. Die Gage für einen anderen Job hingegen wusste die 19-Jährige bereits zu investieren: "Davon habe ich unter anderem die Reise nach Portugal bezahlt. Aber so direkt von den 100.000 noch nichts”, berichtete die gebürtige Klosterneuburgerin.

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und Lou-Anne im GNTM-Finale 2022

ProSieben/Willi Weber Martina und Lou-Anne beim GNTM-Finale 2022

Instagram / lou.gntm22.official Lou-Anne, GNTM-Siegerin 2022

