Expertin erklärt: Zendaya gibt Ton in Beziehung mit Tom an

Zendaya Coleman (27) und Tom Holland (28) gelten als absolutes Traumpaar in Hollywood! Das Schauspieler-Duo zeigt sich bei öffentlichen Auftritten stets als geschlossene Einheit. Doch könnte es in ihrer Beziehung eine ungleiche Machtdynamik geben? Neue Paparazzi-Fotos sollen darauf hindeuten, dass Zendaya in der Partnerschaft den Ton angibt. Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, gehen die Dune-Bekanntheit und der Spiderman-Star mit dem gemeinsamen Hund Gassi. Eine Expertin für Körpersprache meint, sie erkenne auf den Bildern, dass Zendaya "voranschreitet" und Tom "seinen Arm zur Unterstützung ausstreckt". Dies seien Anzeichen dafür, dass die Euphoria-Darstellerin die dominante Partei in der Beziehung ist, erläutert die Fachfrau gegenüber dem Magazin.

Auch weitere Schnappschüsse des Spaziergangs analysiert die Spezialistin: "Zendaya läuft mit erhobenem Kopf nach vorne, während Tom hinter ihr geht und sogar ihren Arm greift. An einer Stelle sieht es so aus, als würde er sie als Schutzschild vor der Presse nutzen." Diese Körpersprache deute ebenfalls darauf hin, dass die 27-Jährige in der Partnerschaft die Führung übernimmt. Trotzdem betont die Expertin, dass die Schauspielkollegen normalerweise eigentlich als Paar auf Augenhöhe auftreten: "Es gibt genug Momente, in denen sie gleichgesinnt wirken und sich perfekt ergänzen."

Wer in der Beziehung die Hosen anhat, bleibt bisher nur eine Vermutung. Feststeht: Zendaya und Tom sind ein Herz und eine Seele! Schon seit 2021 gehen die beiden Schauspieler gemeinsam als Liebespaar durchs Leben – und das offenbar ziemlich glücklich! Die Tänzerin scheint in Tom den Partner fürs Leben gefunden zu haben. Deshalb sind die Turteltauben vor Kurzem sogar zusammengezogen, wie ein Insider gegenüber OK! Magazine berichtete.

Anzeige Anzeige

Twitter / TracyBorman Zendaya und Tom Holland vor dem Hampton Court Palast

Anzeige Anzeige

Instagram / zendaya Tom Holland und Zendaya, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr auch, dass Zendaya in der Beziehung anführt? Ja! Ich könnte mir das echt gut vorstellen. Nein. Ich denke, die beiden sind auf Augenhöhe. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de