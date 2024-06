"Ist er Single?": Cathy Hummels flirtet mit Steffen Henssler

Cathy Hummels (36) trat am Sonntagabend gegen Steffen Henssler (51) in seiner Show "Grill den Henssler" an und war anscheinend sehr in Flirtlaune! Die Moderatorin wurde während der Zubereitung der Vorspeise von der Gastgeberin Laura Wontorra (35) ausgefragt: "Warum hast du dich so darauf gefreut, dich mit Steffen zu duellieren?" Ein Grund dafür sei, dass Cathy ein großer Fan von asiatischen Gerichten ist, genauso wie der Küchen-Profi. Doch da gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt für die Single-Mama: "Außerdem ist der Steffen ein cooler Typ." Schwärmend fragte sie daraufhin zu Laura: "Ist er eigentlich Single?"

Die Frage der Ex-Spielerfrau ignorierte der Koch gekonnt. Zu Cathys Nachteil hält Steffen sein Privatleben und seinen Beziehungsstatus geheim. Ein Insider hatte gegenüber Bild verraten, dass der Restaurantbesitzer bereits seit Jahren mit der Yogalehrerin Anna Kugelmeier verheiratet sein soll. Zudem soll er wohl 2018 Vater einer kleinen Tochter geworden sein. In seiner Vergangenheit war er schon mal verheiratet und hat bereits zwei Kinder mit zwei verschiedenen Frauen, wie er in einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt 2011 erzählt hatte.

Bei Cathy Hummels läuft es hingegen ruhiger ab: Das Online-Dating habe sie inzwischen aufgegeben, wie sie in der TV-Show verriet: "Das ist mehr Schein als Sein." Die Ex-Frau von Mats Hummels (35) ist auf der Suche nach etwas Festem. In einem Interview mit der Gala offenbarte sie: "Ich bin keine Frau für One-Night-Stands. Ich brauche einen Mann, bei dem ich mich wohlfühle." Mit dem möchte sie dann "Gas geben", was den Kinderwunsch betrifft, denn die 36-Jährige wünscht sich sehnlichst eine kleine Tochter: "Ich glaube, das würde mir mein Herz brechen, wenn ich weiß, irgendwann sind meine Tage gezählt und dann habe ich niemanden, kein Mädchen, dem ich meine ganzen Sachen vererben kann", plauderte die Ex-Spielerfrau in ihrem Podcast aus.

Steffen Henssler

Cathy Hummels, Influencerin

