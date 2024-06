John Legend und Chrissy schufen Spieleparadies für ihre Kids

Chrissy Teigen (38) und John Legend (45) leben den amerikanischen Traum: Mit ihren vier Kindern wohnen sie in einer Luxusvilla der Extraklasse in Beverly Hills! Aber nicht nur für sich selbst, auch für ihre Sprösslinge Luna (8), Miles (6), Esti (1) und Wren haben sie dort ein absolutes Paradies erschaffen. Chrissy gibt auf Social Media oft Einblicke in das Leben der Großfamilie – in ihrem neuesten Instagram-Post zeigt das Model, was sie und ihr Ehemann für ihre Kinder kreiert haben: Sie haben den ganzen Garten in eine magische Spielwelt für die vier Kinder verwandelt!

Auf einem Kunstrasen sieht man ein Klettergerüst in Baumhausoptik mit großer Rutsche und daneben eine Reihe von kleineren Spielhäusern und einer Spielküche, die das Ganze wie ein eigenes kleines Dorf aussehen lassen. Der Pool darf natürlich nicht fehlen und ist ausgestattet mit Wasserspieltischen. Inmitten dieses Spieleparadieses sieht man die beiden Familienhunde Pearl und Pebbles herumwuseln. Dem prominenten Paar scheint es wichtig gewesen zu sein, ein luxuriöses Zuhause zu schaffen, das gleichzeitig für eine sechsköpfige Familie geeignet ist. Das ist ihnen offensichtlich gelungen – auch wenn sie sich das einiges haben kosten lassen. Der Sänger und seine Frau sollen für ihr Traumhaus stolze 16 Millionen Euro hingeblättert haben! Wie Hello! berichtete, verfüge das Haus mit knapp 11.000 Quadratmetern neben dem traumhaften Garten über sechs Schlafzimmer, neun Bäder und einen Panoramablick über Los Angeles und das Meer.

Die gemeinsamen Momente mit ihren Kindern hingegen sind unbezahlbar. "Sich mit ihnen hinzulegen, ihnen Geschichten vorzulesen und etwas von ihrem Tag zu hören – das sind ganz besondere Augenblicke, auf die man als Elternteil nicht verzichten möchte", erzählte die Beauty im Gespräch mit E! News. Allerdings habe das Ehepaar eine "große Anzahl an Nannys" zur Unterstützung im Alltag. Dafür seien die TV-Bekanntheit und der "All Of Me"-Interpret sehr dankbar: "Für all die restlichen Dinge hilft es uns enorm, ein wundervolles Team von Menschen zu haben."

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren Kindern Wren Alexander Stephens und Esti Maxine Stephens

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kinder Wren, Luna, Esti und Miles

