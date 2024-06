Julian Zietlow und Alina waren zehn Jahre in Paartherapie

Die Trennung von Julian Zietlow (39) und Alina Schulte im Hoff (37) sorgte im vergangenen Jahr für einige Schlagzeilen. Nachdem die Unternehmer ganze 18 Jahre lang ein Paar waren, ließ Julian letztes Jahr seine Familie hinter sich und probierte sich in Thailand neu aus. Vor ein paar Wochen fand das Ehepaar jedoch wieder zueinander. In einer Instagram-Story erzählt der Influencer nun, dass beide schon vor ihrer Trennung eine lange Paartherapie gemacht haben. "Wir waren zehn Jahre lang in einer Paartherapie bei unserem Coach. Beim Psychologen. Männlichkeitscoach. Bei Schamanen. Bei Geistheilern. Bei Mama Ayahuasca. Papa San Pedro. Großvater Iboga", erklärt er.

In seiner Story führt der Geschäftsmann weiter aus: "Wir haben besonders das Jahr vor der Trennung abartig für unsere Ehe gekämpft. Haben Dinge für den anderen gemacht und zugelassen. Die nur die wahre Liebe aushalten kann." Dies soll alles jedoch nicht geholfen haben. "Das Einzige, was uns helfen konnte, war das Leben", schrieb Julian. Und tatsächlich: Seine Frau Alina und der 39-Jährige haben inzwischen sogar ihre Eheringe wieder herausgeholt, wie ein Clip kürzlich auf Instagram zeigte.

Im Interview mit Bild erklärte Julian, dass er schon im Februar zurück auf das Anwesen der Familie gezogen sei und dort in einer Anliegerwohnung lebe. Die vergangenen Monate mit seiner Familie hätten dem Vater von zwei Kindern die Augen geöffnet: "Wir lernen, uns wieder als Partner zu sehen, die durch tiefe Gefühle verbunden sind. Es ist einfach Liebe. Wir reden jetzt mehr miteinander als je zuvor und sind ehrlich zueinander. Das ist unser Neuanfang."

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff mit ihren Kindern im Februar 2024

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow, Fitness-Influencer

