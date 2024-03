Trotz gebrochenem Fuß: Victoria Beckham trainiert weiter

Der Valentinstag fiel für Victoria Beckham (49) in diesem Jahr wohl ins Wasser. Statt beim romantischen Dinner mit ihrem Ehemann David Beckham (48) verbrachte das ehemalige Spice Girl den Tag der Liebe im Krankenhaus. Der Grund: Beim Training im Fitnessstudio hatte sie sich das Fußgelenk gebrochen. Von ihrer Verletzung lässt sich die 49-Jährige jedoch offenbar nicht vom Sport abhalten. In ihrer Instagram-Story postet sie nun ein Selfie aus dem Gym. Auf dem Schnappschuss zeigt die Designerin, wie sie trotz Gipsfuß weiterhin fleißig trainiert. Das gebrochene Gelenk scheint sie nicht zu bremsen, nervt sie jedoch. "Ich habe keine Lust mehr auf das alles", fügt sie als Bildunterschrift hinzu.

Die Verletzung hielt Victoria auch bei ihrer Show auf der diesjährigen Pariser Fashion Week nicht auf. Trotz Krücken zeigte sie sich als stolze Designerin. Ihr Ehemann drückte in einem Post auf Instagram seine Bewunderung für die Songwriterin aus. "Ich bin aus vielen Gründen so stolz auf dich! Diese Saison hat dir viel abverlangt und du hast wieder einmal das getan, was du am besten kannst. Wir lieben dich", schwärmte David von seiner Frau. Auch die Fans zeigten sich begeistert. "Nur sie kann Krücken stilvoll aussehen lassen", bemerkte ein Fan bewundernd in den Kommentaren.

Nicht nur David und die Fans sind stolz auf Victoria. Auch Mia Regan (21), die Ex-Freundin von Romeo Beckham (21), zeigte ihre Unterstützung. Trotz der kürzlichen Trennung besuchte sie die Fashion Show ihrer ehemaligen Schwiegermutter in spe. Wie Daily Mail berichtete, nahm die 21-Jährige direkt neben der restlichen Beckham-Familie in der ersten Reihe Platz.

Anzeige

Instagram / davidbeckham Victoria Beckham, Pariser Fashion Week 2024

Anzeige

Getty Images Mia Regan, Model

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de