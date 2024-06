Kelly Ripas Familie feiert 27. Geburtstag von Sohn Michael

Kelly Ripa (53) und ihr Mann Mark Consuelos gratulieren ihrem ältesten Sohn Michael zum Geburtstag! Auf Instagram teilen die Eltern zu seinem 27. Geburtstag ein Video mit vielen süßen Rückblicken aus seiner Kindheit. Das Ganze fängt im Kreißsaal im Jahr 1997 an, in dem Mark seinen kleinen Jungen im Arm hält. Es folgen viele Momente, wie die Taufe, das erste Weihnachten und seine ersten Schritte. Das Video endet mit Schnappschüssen, die ihn als großen Bruder und erwachsenen Mann zeigen. Mit emotionalen Worten kommentieren die beiden ihren Post: "Herzlichen Glückwunsch zum 27. Geburtstag an das Gründungsmitglied unserer Familie! Du hast den Ball ins Rollen gebracht, Baby, und wir lieben dich!"

Auch seine anderen Familienmitglieder gratulieren mit süßen Nachrichten. Seine jüngere Schwester Lola teilt in ihrer Instagram-Story ein Bild von Michael und schwärmt dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die süßeste Seele auf der ganzen weiten Welt. Du bist der beste große Bruder, wir lieben dich so sehr, Mikey Joe!" Auch bekannte Gesichter wünschen Michael alles Gute: "Ich liebe das. Happy Birthday, Mikey!", schreibt beispielsweise Andy Cohen (56).

Michael ist angehender Schauspieler und hat sein Interesse am Filmemachen und Schreiben von seinen Eltern geerbt. Der Absolvent der New York University hat bereits seit seinen Kindertagen in zahlreichen Filmen mitgespielt. Dass er das Talent von seinem Vater Mark hat, zeigte er bereits in ein paar Folgen der Serie Riverdale – dort spielte er die jüngere Version der Rolle seines Vaters.

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos mit ihren Kindern

Getty Images Kelly Ripa, Mark Consuelos und ihr Sohn Michael 2001

