Regina Halmich packt über Boxkampf gegen Stefan Raab aus!

Stefan Raab (57) will es noch einmal wissen. Die TV-Legende überraschte vor Kurzem ihre Fans mit der Ankündigung, ein drittes Mal gegen Regina Halmich (47) kämpfen zu wollen. Selbst die Profiboxerin war von der Anfrage überrascht. "Erst habe ich es überhaupt nicht geglaubt und dachte: 'Die wollen mich jetzt verarschen'", verrät sie zu Gast bei MDR Riverboat. Sie habe etwas mit sich gehadert, ob sie wirklich gegen den Moderator antreten wolle. Ein paar Punkte sprächen gegen den Kampf: "Ich bin 30 Kilo leichter und bin 17 Jahre nicht mehr im Training."

Doch nach ein paar Übungen mit ihrem Trainer sei ihr klar geworden, dass sie die Challenge annehmen möchte. "Ich bin mir sicher, dass ich das noch mal rocken kann!", glaubt die ehemalige Weltmeisterin. Allerdings wisse sie, dass auch Stefan gut im Training sein wird: "So, wie ich ihn kenne, glaube ich, dass ich auf den fittesten Stefan Raab treffen werde, den ihr euch vorstellen könnt." Auf dem aktuellsten Foto auf seinem Instagram-Account zeigt sich der Entertainer mit ein paar künstlichen Fettpölsterchen. Es ist also unklar, wie es wirklich um seine Fitness steht.

Der Boxkampf wird am 14. September bei RTL ausgestrahlt. Programmgeschäftsführerin Inga Leschek drückte in einer Pressemitteilung ihre Vorfreude darüber aus: "Der Traum von vielen Millionen TV-Zuschauern und mein ganz persönlicher wird endlich wahr: Stefan Raab tritt wieder ins Rampenlicht und wir werden ihm die perfekte Bühne bereiten." Viele Fans hatten im Vorhinein vermutet, dass ProSieben die Rechte an dem Spektakel bekommen würde, da der "TV-Total"-Star dort den Großteil seiner Karriere verbracht hat.

Getty Images Stefan Raab, TV-Star

Getty Images Regina Halmich und Stefan Raab im März 2007 in Köln

